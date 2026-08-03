Guvernul va adopta în zilele următoare o hotărâre care va permite limitarea consumului de energie electrică al marilor consumatori, dacă reducerea voluntară a consumului nu va fi suficientă pentru menținerea echilibrului Sistemului Energetic Național.

Anunțul a fost făcut luni, 3 august, de premierul interimar Ilie Bolojan, în contextul măsurilor luate pe durata stării de alertă din sectorul energetic.

Potrivit șefului Executivului, mecanismul va fi aplicat doar în situații excepționale și va presupune notificarea companiilor vizate cu cel puțin 24 de ore înainte. Autoritățile susțin că măsura reprezintă o soluție de rezervă, menită să prevină dezechilibrele din sistemul energetic în perioadele cu consum ridicat.

Ilie Bolojan a explicat că hotărârea de guvern va completa măsurile deja convenite cu marii consumatori industriali privind reducerea voluntară a consumului de energie în orele de seară.

„În zilele următoare vom adopta complementar o hotărâre de guvern care este avută în vedere în condițiile în care nu vom putea asigura în totalitate consumul de energie la orele serii prin reducerea voluntară. Asta înseamnă că, cu o notificare de 24 de ore înainte, companiile mari consumatoare ar primi o notificare prin care consumul le va fi stabilit, în funcție de tehnologia pe care o folosesc și de posibilitățile pe care le are Sistemul Energetic Național”, a declarat premierul.

Potrivit acestuia, nivelul consumului permis va fi stabilit în funcție de specificul tehnologic al fiecărei companii și de capacitatea sistemului energetic de a acoperi cererea.

Premierul a precizat că instrumentul este deja prevăzut în legislația actuală și poate fi pus în aplicare prin Dispecerul Energetic Național din cadrul Transelectrica.

Bolojan a subliniat că nu este vorba despre o măsură care va fi utilizată automat, ci despre un mecanism preventiv destinat gestionării unor eventuale situații critice.

„Această măsură este una de rezervă, e un mecanism pe care îl punem în practică conform prevederilor legale, în așa fel încât să putem lua măsuri coordonate dacă va fi nevoie în zilele următoare”, a afirmat acesta.

Anterior, premierul interimar anunțase instituirea stării de alertă la nivel național în luna august, ca urmare a scăderii producției de energie electrică și a riscului apariției unor dezechilibre în sistem.

Luni, Ilie Bolojan s-a întâlnit cu peste o sută de reprezentanți ai câtorva zeci de mari consumatori industriali pentru a discuta măsurile de reducere voluntară a consumului în intervalele cu cerere ridicată.

La finalul reuniunii, premierul a anunțat că autoritățile și companiile au convenit asupra unor măsuri de diminuare voluntară a consumului în orele de seară, urmând ca limitările obligatorii să fie luate în calcul doar dacă acestea nu vor fi suficiente pentru menținerea stabilității Sistemului Energetic Național.

Posibilitatea impunerii unor restricții este reglementată de Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012.

Articolul 5 privind securitatea energetică stabilește că, în cazul unor situații de criză pe piața de energie sau atunci când este amenințată integritatea sistemului energetic, operatorul de transport și sistem poate propune Autorității Naționale de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE) și ministerului de resort adoptarea unor măsuri de siguranță.

Legea prevede că aceste măsuri trebuie să afecteze cât mai puțin funcționarea pieței interne europene și să fie limitate strict la remedierea situației care le-a generat. Punerea lor în aplicare se face prin hotărâre a Guvernului, iar Ministerul Energiei are obligația de a informa de urgență Comisia Europeană și celelalte state membre ale Uniunii Europene.