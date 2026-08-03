Lucrările prestigioasei manifestări științifice internaționale au debutat oficial la Palatul Parlamentului din București. Congresul Mondial de Studii Siriace, aflat la cea de-a XIV-a ediție, alături de Conferința Internațională de Studii Arabe Creștine, aduce în capitala României specialiști, cercetători și înalți demnitari de la universități și instituții de elită din întreaga lume. Evenimentul pune accent pe dialogul intercultural și pe identificarea unor soluții durabile pentru conservarea moștenirii spirituale și istorice, informează Agerpres.

În cadrul ședinței de deschidere, fostul președinte al României, Emil Constantinescu, aflat la conducerea Institutului Levant de Studii Avansate pentru Cultura Păcii, a subliniat importanța colaborării internaționale pentru prevenirea conflictelor și menținerea stabilității globale.

„Responsabilitatea noastră comună în edificarea unei culturi a păcii în comunităţile noastre, cu răsfrângere pe plan global, nu este doar o opţiune, ci o datorie urgentă, pentru a face ca pacea să nu mai însemne doar un răgaz obţinut în absenţa războiului. Dialogul nu mai este un lux teologic sau academic, ci un scut al întregii societăţi civile împotriva radicalizării şi dezbinării. Violenţa şi ura invocate în numele lui Dumnezeu sunt, în fapt, cea mai mare negare a Sa”, a afirmat fostul preşedinte al României Emil Constantinescu, preşedintele Institutului Levant de Studii Avansate pentru Cultura Păcii, la deschiderea oficială a Congresului Mondial de Studii Siriace şi a Conferinţei Internaţionale de Studii Arabe Creştine.

Atât organizatorii, cât și invitații de marcă au evidențiat rolul strategic și cultural pe care țara noastră îl joacă pe scena internațională. Președintele evenimentelor, dr. habil. Cătălin-Ștefan Popa, director-general al Institutului Levant, a precizat că găzduirea acestei manifestări reprezintă un moment de cotitură și o recunoaștere academică deosebită.

„Este un privilegiu deosebit pentru România să găzduiască această reuniune internaţională. România este mai mult decât locul de desfăşurare a acestui congres. De-a lungul timpului, ea a reprezentat un punct natural de întâlnire între Orientul şi Occidentul creştin, între cercetare şi credinţă, între memoria istorică şi viitor”, a spus Popa.

Evenimentul a beneficiat de mesaje de susținere din partea unora dintre cele mai importante figuri ale lumii creștine. Sanctitatea Sa Bartolomeu I, Patriarhul Ecumenic al Constantinopolului, a transmis un gând binecuvântat participanților, arătând importanța tematicii alese.

„Tema congreselor dumneavoastră reunite, 'Pacea şi dialogul, premise pentru protejarea patrimoniului material şi imaterial', capătă o importanţă deosebită. De-a lungul secolelor, misiunea Patriarhiei Ecumenice a fost caracterizată de angajamentul faţă de reconciliere şi pace prin întâlnire şi dialog.

Această convingere a modelat mărturia teologică, liturgică şi spirituală a Bisericii-Mamă din Constantinopol, fie în urmărirea unităţii creştine, fie în sensibilizarea publicului cu privire la criza ecologică, fie în promovarea cooperării interreligioase şi a coexistenţei paşnice în cadrul unei umanităţi atât de diverse din punct de vedere religios şi cultural, dar adesea tulburată şi divizată”, a evidenţiat Patriarhul Ecumenic.

Prezența liderilor spirituali din Orientul Mijlociu a adus în prim-plan memoria Bisericii primare și încercările prin care trec comunitățile creștine din acele regiuni. Patriarhul Bisericii Siriace Ortodoxe a Antiohiei și Întregului Răsărit, Sanctitatea Sa Ignatius Aphrem al II-lea, a apreciat deschiderea și sprijinul oferit de capitala României.

„Suntem deosebit de bucuroşi să putem vedea că acest congres a fost organizat, pentru prima oară, în România, şi în Europa de Sud-Est. Cu bogatul său patrimoniu creştin şi cultural, Bucureştiul este un spaţiu propice unde savanţii, studenţii şi cercetătorii să se întâlnească într-o atmosferă de respect reciproc pentru schimburile academice şi cooperare.

Tema acestui congres, 'Pacea şi dialogul, premise pentru protejarea patrimoniului material şi imaterial', exprimă o responsabilitate pe care toţi o împărtăşim. Patrimoniul nu este doar obiectul studiului academic, el adăposteşte şi memoria, identitatea şi moştenirea unor întregi popoare şi comunităţi, putând fi astfel o sursă de educaţie pentru generaţia noastră şi pentru cele ce vor veni”, a transmis Patriarhul Antiohiei.

Lucrările reuniunii s-au bucurat de intervenții importante din partea reprezentanților cultelor din România. Mesajul Patriarhului Bisericii Ortodoxe Române, Daniel, a fost prezentat de episcopul patriarhal Varlaam Ploieșteanul, în timp ce vicarul episcopal pr. Daniel Bulai a transmis gândul Arhiepiscopului Mitropolit de București, Aurel Percă.

Reuniunea de la Palatul Parlamentului a adus împreună înalți oficiali ai statului, academicieni și reprezentanți ai corpului diplomatic acreditat la București. În cadrul ceremoniei inaugurale conduse de Cătălin-Ștefan Popa au mai luat cuvântul Sanctitatea Sa Mar Awa al III-lea, Patriarhul Bisericii Asiriene a Răsăritului, Laszlo Borbely, din partea Departamentului pentru Dezvoltare Durabilă din Guvernul României, precum și Ioan Vulpescu, președintele Adunării Interparlamentare a Ortodoxiei.