Capitala va traversa una dintre cele mai călduroase perioade ale verii, potrivit prognozei emise de Administrația Națională de Meteorologie (ANM). Meteorologii anunță un val de căldură persistent, temperaturi caniculare și un disconfort termic accentuat, care se va menține pe parcursul întregii săptămâni.

Pe lângă maximele care vor ajunge la 38 de grade Celsius, bucureștenii vor avea parte și de nopți tropicale, cu temperaturi care nu vor coborî sub 19-22 de grade.

În intervalul 3 august, ora 10:00 – 4 august, ora 9:00, disconfortul termic va fi ridicat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va atinge pragul critic de 80 de unități.

Cerul va fi variabil, mai mult senin în timpul nopții și dimineața, iar vântul va sufla slab până la moderat. Temperatura maximă va ajunge în jurul valorii de 34 de grade, în timp ce minima va fi de 19-20 de grade, ceea ce înseamnă o nouă noapte tropicală. În zona periurbană, temperaturile pot coborî până la aproximativ 17 grade.

În perioada 4 august, ora 9:00 – 5 august, ora 9:00, valul de căldură se va intensifica, iar vremea va deveni caniculară. Indicele ITU va depăși pragul critic de 80 de unități.

Meteorologii estimează temperaturi maxime de 36-37 de grade și minime de 19-20 de grade. Cerul va rămâne variabil, iar vântul va avea intensificări slabe până la moderate.

Și în intervalul 5 august, ora 9:00 – 6 august, ora 9:00, canicula va persista. Maximele vor ajunge la aproximativ 37 de grade, iar minimele vor fi cuprinse între 18 și 21 de grade, menținând caracterul de noapte tropicală.

Prognoza pentru perioada 6 august, ora 9:00 – 7 august, ora 10:00, arată că valul de căldură va continua să afecteze Capitala.

Temperaturile maxime vor atinge 37-38 de grade, iar cele minime vor fi cuprinse între 19 și 22 de grade. Disconfortul termic se va menține accentuat, iar cerul va fi variabil, cu vânt slab până la moderat.

Municipiul București se află sub o informare de caniculă și temperaturi extreme în intervalul 3 august, ora 10:00 – 7 august, ora 10:00.

De asemenea, pentru perioada 4 august, ora 10:00 – 5 august, ora 10:00, Capitala se află sub o atenționare Cod galben de vreme deosebit de caldă, emisă de Administrația Națională de Meteorologie.