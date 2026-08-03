Legea ANI revine la vot în Parlament. PSD pregătește un nou amendament

Legea ANI, privind reforma în domeniul integrității, urmează să fie dezbătută din nou în Parlament în această săptămână, după ce PNL și USR au redepus proiectul fără amendamentul PSD referitor la aplicarea retroactivă. Sorin Grindeanu a anunțat că social-democrații își vor susține din nou propunerea care îl poate afecta direct pe Dominic Fritz.

Proiectul privind reforma în domeniul integrității revine în atenția parlamentarilor în această săptămână, după ce o primă variantă a fost respinsă de Senat. Legea reprezintă un jalon important din Planul Național de Redresare și Reziliență, evaluat la 770 de milioane de euro.

PNL și USR au depus vineri un nou proiect, din care a fost eliminat amendamentul PSD privind aplicarea retroactivă a prevederilor referitoare la incompatibilitate și conflict de interese.

Legea care ar trebui să reformeze domeniul integrității nu a trecut săptămâna trecută de votul senatorilor, deși fusese adoptată anterior de Camera Deputaților.

PNL, USR și AUR au votat împotriva proiectului care prevede, printre altele, transparentizarea declarațiilor de avere ale demnitarilor.

PNL și USR au avut aceeași poziție în Senat după ce PSD a introdus un amendament care îl viza direct pe Dominic Fritz, primarul Timișoarei. Acesta a fost declarat în stare de incompatibilitate printr-o decizie a Agenției Naționale de Integritate, confirmată ulterior de Înalta Curte de Casație și Justiție.

Potrivit amendamentului depus de PSD, noile prevederi ar urma să fie aplicate retroactiv. Astfel, aleșii declarați în conflict de interese sau incompatibilitate și-ar putea pierde funcțiile după intrarea în vigoare a actului normativ.

Vineri, PNL și USR au depus din nou proiectul privind reforma în domeniul integrității. Noua variantă nu mai include amendamentul PSD referitor la aplicarea retroactivă a legii. Proiectul urmează să fie dezbătut și să intre din nou la vot în Parlament în această săptămână.

În cadrul unei conferințe de presă, președintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat că social-democrații vor susține din nou amendamentele depuse la forma anterioară a proiectului.

„Dacă această lege sau acest proiect depus nu conține acest lucru, evident că ne vom susține în continuare acele amendamente pe care PSD le-a transmis, fiindcă sunt cât se poate de normale și de corecte.

Atunci când e o decizie definitivă și irevocabilă, pentru că ai fost incompatibil sau în conflict de interese, eu cred că trebuie să părăsești funcția în care te afli. Nu trebuie să mai stai 2 sau 3 ani să ți se termine mandatul și în următorul mandat să nu mai poți să candidezi.

Dacă ai fost condamnat, în cazul lui Fritz sau al oricăruia, pe conflict de interese sau pe incompatibilitate, părăsești funcția, rapid, pe loc. Așa e normal”, a precizat Sorin Grindeanu. Liderul PSD i-a acuzat, totodată, pe reprezentanții PNL și USR că pun în pericol cele 770 de milioane de euro aferente jalonului din PNRR pentru a-l proteja pe Dominic Fritz.