Proiectul de lege inițiat de Uniunea Salvați Rromânia (USR) pentru modificarea unor prevederi din domeniul integrității a primit avize negative din partea Consiliului Legislativ și Consiliului Economic și Social. Potrivit documentelor citate, cele două instituții au identificat suprapuneri importante între inițiativa legislativă și legea adoptată de Parlament la sfârșitul lunii august.

Consiliul Legislativ a emis avizul negativ cu numărul 807, la 17 septembrie 2026. Una dintre principalele observații este că soluțiile legislative propuse de USR preiau aproape integral prevederile deja cuprinse în Legea nr. 180/2026 privind integritatea, act normativ pe care proiectul urmărește să îl modifice.

Consiliul Legislativ mai arată că și expunerea de motive a proiectului este aproape identică cu cea care a însoțit Legea nr. 180/2026. În document se menționează în continuare necesitatea îndeplinirii angajamentelor asumate de România prin PNRR, deși termenul general pentru implementarea proiectelor din acest plan a expirat la 31 august 2026.

Instituția atrage atenția și asupra referirilor la două decizii ale Curții Constituționale. Potrivit avizului, Decizia CCR nr. 297/2025 fusese deja avută în vedere la adoptarea Legii nr. 180/2026, în timp ce Decizia nr. 883/2026 a vizat chiar obiecția de neconstituționalitate referitoare la actul normativ devenit ulterior Legea nr. 180/2026.

Consiliul Legislativ concluzionează că, după intrarea în vigoare a Legii nr. 180/2026, proiectul USR rămâne, în forma propusă, fără obiect, întrucât reia intervenții legislative deja adoptate. Instituția precizează și că nu poate fi abrogată, printr-un nou act normativ, o prevedere care fusese deja abrogată.

Un aviz negativ a fost emis și de Consiliul Economic și Social, prin documentul nr. 5994 din 9 septembrie 2026. CES constată, la rândul său, existența unui „paralelism” între cea mai mare parte a proiectului USR și dispozițiile Legii nr. 180/2026.

Proiectul a fost inițiat de senatorul USR Sorin Gheorghe Șipoș și deputata USR Diana Stoica și a fost înregistrat la Camera Deputaților la 1 septembrie.

Potrivit expunerii de motive, inițiatorii invocă inclusiv necesitatea punerii legislației în acord cu Decizia CCR nr. 883/2026.

O parte distinctă a proiectului vizează prevederile tranzitorii referitoare la persoanele pentru care au fost constatate definitiv situații de incompatibilitate sau conflict de interese înainte de intrarea în vigoare a noii legi.

Forma adoptată de Parlament prevede încetarea funcției sau mandatului în anumite situații, în timp ce proiectul USR propune ca noile dispoziții să se aplice exclusiv incidentelor de integritate săvârșite după intrarea în vigoare a legii.

Criticii proiectului susțin că această modificare ar putea avea efect direct asupra situației primarului Timișoarei, Dominic Fritz. Aceasta este însă o interpretare a efectelor propunerii, nu o concluzie formulată în avizele Consiliului Legislativ sau CES.