Fostul ministru de Interne Cătălin Predoiu l-a lăudat pe succesorul său, Marian Neacșu, la ceremonia de predare-primire a mandatului de la Ministerul Afacerilor Interne.

Predoiu a afirmat că noul ministru are experiența necesară pentru a conduce instituția, în contextul în care numirea social-democratului a fost criticată din cauza unei condamnări penale din trecut.

„Consider că Ministerul are șansa de a fi condus, în perioada următoare, de un om cu o vastă, profundă și îndelungată experiență administrativă la vârf”, a declarat Cătălin Predoiu.

Acesta a susținut că Neacșu cunoaște activitatea Guvernului și mecanismele administrative, financiare și politice, ceea ce îi permite să sprijine activitatea ministerului.

„Are tot ceea ce este necesar pentru a sprijini în continuare activitatea Ministerului”, a afirmat fostul ministru Cătălin Predoiu, exprimându-și convingerea că angajații instituției, șefii structurilor, prefecții și ceilalți reprezentanți ai MAI îl vor susține pe succesorul său.

Marian Neacșu, viceprim-ministru și membru PSD, a preluat miercuri funcția de ministru de Interne, în cadrul unei ceremonii organizate la sediul instituției. Acesta a fost întâmpinat de Cătălin Predoiu și de o gardă de onoare, iar ceremonia a început cu intonarea imnului național.

Numirea lui Neacșu a generat dezbateri din cauza condamnării sale definitive din februarie 2016, când a primit șase luni de închisoare cu suspendare pentru conflict de interese, după ce și-a angajat fiica la biroul parlamentar. Neacșu a fost deputat PSD de Ialomița în perioada 2008-2016 și a fost ulterior reabilitat.

În timpul audierilor parlamentare pentru noua funcție, Neacșu a vorbit și despre problemele de personal și de finanțare ale ministerului. El a afirmat că din cele aproximativ 160.000 de posturi disponibile sunt ocupate circa 127.000.

Noul ministru a mai declarat că MAI are nevoie de o rectificare bugetară pentru a acoperi cheltuielile până la sfârșitul anului, inclusiv salariile, bunurile și serviciile.

Printre necesitățile menționate s-au numărat și fondurile pentru carburanți, precum și cheltuielile sociale aferente pensiilor celor aproape 130.000 de foști angajați ai ministerului.