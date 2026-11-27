Vicepremierul Marian Neacșu a vorbit despre condamnarea penală primită în 2016, când ICCJ l-a găsit vinovat de conflict de interese și a primit o pedeapsă de șase luni de închisoare cu suspendare. Ministrul Afacerilor Interne și-a prezentat, într-un podcast, propria versiune asupra dosarului și susține că nu și-a angajat personal fiica la cabinetul parlamentar, potrivit Gândul.

Condamnarea datează din februarie 2016, când un complet de cinci judecători al Înaltei Curți de Casație și Justiție l-a condamnat definitiv la șase luni de închisoare cu suspendare, în dosarul privind angajarea fiicei sale. Între timp, vicepremierul a obținut reabilitarea juridică.

Marian Neacșu a contestat modul în care a fost prezentat public cazul său în ultimii ani. Vicepremierul susține că fiica sa nu a fost angajată direct de el la cabinetul parlamentar, ci de Camera Deputaților, în urma unei solicitări transmise conducerii instituției, în jurul anului 2009.

„Fiica mea nu a fost niciodată angajată la cabinetul parlamentar și n-am angajat-o eu, așa cum se vehiculează public. Singurul lucru de care mă fac vinovat este că am înaintat o solicitare în acest sens către conducerea Camerei Deputaților. Cred că undeva în 2009”, a declarat acesta.

Neacșu a spus că solicitarea a parcurs mai multe etape administrative și că documentele au fost verificate de structurile de specialitate ale Camerei Deputaților. Potrivit relatării sale, Departamentul de Resurse Umane, Biroul de Salarizare și Direcția Juridică nu ar fi identificat nicio problemă în privința angajării.

„Solicitarea a mers la Departamentul de Resurse Umane, care a zis că este în regulă, a mers mai departe la Biroul Salarizare și a fost trimisă către Direcția Juridică, care a spus că este în regulă. Deci contractul de muncă este încheiat între fiica mea și Camera Deputaților. Toate aparatele de lucru ale Camerei au considerat că este un lucru corect și normal”, a declarat vicepremierul.

Un alt argument prezentat de Marian Neacșu în legătură cu dosarul său se referă la momentul introducerii interdicției explicite privind angajarea rudelor parlamentarilor la birourile acestora.

Vicepremierul susține că, atunci când a formulat solicitarea pentru angajarea fiicei sale, în 2009, prevederea respectivă nu exista în Statutul deputaților și senatorilor. Interdicția a fost introdusă ulterior, în 2013, la patru ani după momentul angajării.

„Fapta a fost incriminată în 2013, la patru ani după. Este și o decizie a CCR care a specificat foarte clar că, pentru perioada respectivă, fapta nu exista. Cu toate astea, am ajuns să fiu condamnat penal”, a afirmat ministrul.

Întrebat dacă apreciază că dosarul în care a fost condamnat a avut o motivație politică, Marian Neacșu nu a formulat o acuzație directă, dar a făcut referire la numărul parlamentarilor care s-ar fi aflat în situații asemănătoare.

„A fost o conjunctură foarte complicată și într-o astfel de situație s-au aflat 123 de colegi! Cred că-i numărăm pe degete pe cei condamnați!”, a răspuns vicepremierul.

Prin această afirmație, Neacșu a sugerat că modul în care a fost tratat cazul său ar fi fost diferit față de situațiile altor parlamentari aflați în circumstanțe similare.

Dosarul în care a fost implicat Marian Neacșu a pornit de la o sesizare a Agenției Naționale de Integritate. În decembrie 2013, procurorii Parchetului General l-au trimis în judecată pe atunci deputatul PSD, în legătură cu angajarea fiicei sale la biroul parlamentar.

Potrivit acuzațiilor formulate de procurori, Neacșu ar fi solicitat angajarea fiicei sale și ar fi avizat ulterior contractul individual de muncă încheiat între aceasta și Camera Deputaților. Contractul viza perioada iulie 2009 – decembrie 2012.

În februarie 2015, instanța de fond l-a condamnat la o amendă penală de 2.000 de lei. Decizia a fost însă schimbată un an mai târziu, în urma apelului formulat de Parchetul General.

În februarie 2016, un complet de cinci judecători al Înaltei Curți de Casație și Justiție l-a condamnat definitiv pe Marian Neacșu la șase luni de închisoare cu suspendare, stabilind un termen de încercare de doi ani și șase luni. Ulterior, vicepremierul a fost reabilitat juridic.