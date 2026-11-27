Mădălina Radu Turza, fost consilier de stat și activistă pentru drepturile persoanelor cu dizabilități, susține că a fost refuzată de un șofer de transport alternativ, care nu a vrut să o transporte nici pe ea, nici pe fiica sa. Potrivit femeii, conducătorul auto le-ar fi adresat jigniri după ce fetița s-a urcat în mașină și le-ar fi cerut să coboare. În urma incidentului, aceasta a depus plângere penală la Poliția Capitalei și a anunțat că va sesiza și Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor (ANPC).

Incidentul s-ar fi petrecut în noaptea de miercuri, 15 noiembrie, după ora 22:00. Femeia susține că a solicitat o cursă premium prin intermediul platformei Uber pentru a ajunge acasă împreună cu fiica sa, de la un spital. Costul transportului se apropia de 100 de lei.

După o așteptare de peste zece minute, la locul de preluare ar fi ajuns un autoturism Dacia Logan. Fetița s-a urcat pe bancheta din spate, iar mama ei a intrat imediat după aceasta. Șoferul ar fi refuzat însă să efectueze cursa și ar fi folosit expresii jignitoare la adresa copilului.

„După ce aştept peste zece minute, vine această Dacie LOGAN IF91RCH. Clara se suie şi eu în spate. Nu apuc să închid uşa şi şoferul întoarce capul şi zice: “Să moară mama ia-ţi bolnava de aici. Ieşi, ieşi ca nu duc handicapaţi”. O apucă cu mâna de fular pe Clara şi vocifera în ţigăneşte ceva şi mai zicea să moară mama. Deschid uşa în şoc, trag copilul după mine şi aud cele mai oribile lucruri. Fularul rămâne agăţat în uşă şi pleacă în trombă. Rămân în miez de noapte în frig, cu un copil proaspăt ieşit de la urgenţă, care de abia se ţine pe picioare, transpirată, post branulă şi perfuzii, în stradă, în îngheţ de frig”, a povestit fostul consilier de stat.

Aceasta a relatat că fetița tocmai ieșise de la urgență și avea nevoie să ajungă acasă. După plecarea primului șofer, femeia a solicitat o altă mașină.

„Vine altcineva care nu vorbeşte română, dar suficient de perspicace să gesticuleze să nu pună picioarele pe canapea. Dar ne duce acasă”, a mai povestit Mădălina Radu Turza.

La o zi după incident, femeia a anunțat că a sesizat Poliția Capitalei și a solicitat conservarea urgentă a probelor care ar putea contribui la clarificarea celor întâmplate.

De asemenea, aceasta intenționează să depună o sesizare la Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor împotriva Uber România.

Fostul consilier de stat consideră că situația ridică probleme legate de siguranța pasagerilor, protecția persoanelor vulnerabile și responsabilitatea companiilor care intermediază serviciile de transport alternativ.

Mădălina Radu Turza a anunțat că intenționează să inițieze un demers pentru modificarea și completarea legislației care reglementează serviciile de ridesharing din România.

Aceasta își propune să obțină măsuri care să prevină astfel de situații și să asigure mecanisme eficiente pentru raportarea și sancționarea comportamentelor discriminatorii.

„Ceea ce ni s-a întâmplat mie şi Clarei ridică întrebări care depăşesc cu mult cazul nostru personal. Întrebări despre siguranţa pasagerilor, despre protecţia persoanelor vulnerabile şi despre responsabilitatea platformelor de transport alternativ. Voi iniţia un demers pentru modificarea şi completarea legislaţiei care reglementează serviciile de ridesharing în România. Nu vreau doar ca o persoană să răspundă pentru propriile fapte. Vreau să existe garanţii reale pentru ca asemenea situaţii să fie prevenite, raportate şi sancţionate eficient”, a transmis Mădălina Radu Turza.