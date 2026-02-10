Persoanele cu dizabilități cer statului să nu le transforme viața într-o taxă: Nu vrem privilegii, ci dreptul la o viață demnă

Cinci federații naționale și peste 200 de organizații neguvernamentale cer Guvernului revenirea la scutirile de impozit pentru persoanele cu dizabilități și majorarea indemnizațiilor de handicap.

Într-o conferință de presă din 10 februarie, reprezentanții acuză autoritățile că au transferat responsabilitatea protecției sociale către bugete locale fragile și că au ales să condamne oamenii vulnerabili la sărăcie și marginalizare.

Eliminarea scutirilor de impozit pentru persoanele cu dizabilități și înghețarea indemnizațiilor de handicap au declanșat o reacție fermă din partea organizațiilor reprezentative. Consiliul Național al Dizabilității din România (CNDR), alături de alte federații și asociații, a cerut public Guvernului să revină asupra măsurilor adoptate la finalul anului trecut.

„De anul acesta, persoanele cu dizabilități plătesc impozite la fel ca orice altă persoană, fără nicio dizabilitate”, a declarat Daniela Tontsch, președinta CNDR. Potrivit ei, deși organizațiile au participat la consultări și au transmis din timp puncte de vedere și argumente, decidenții politici au rămas „insensibili” la toate demersurile.

Până în 2025, persoanele încadrate în grad de handicap grav sau accentuat beneficiau, prin lege națională, de scutire de la plata impozitului pe locuință, teren și un mijloc de transport.

Prin modificările aduse Codului fiscal, aceste scutiri au fost eliminate, iar posibilitatea acordării unor facilități a fost transferată la nivel local, în limita a 5% din veniturile colectate din impozite în anul anterior.

În practică, susțin organizațiile, această schimbare a dus la refuzuri sistematice din partea administrațiilor locale. „Ni s-a spus că nu mai există o prevedere legală clară pentru acordarea scutirilor și că nu vor fi acordate”, a explicat Daniela Tontsch.

Situația creează tratamente diferite pentru persoane aflate în situații identice, în funcție de localitatea de domiciliu. „Un drept de protecție socială a fost transformat într-un beneficiu discreționar”, avertizează CNDR în Scrisoarea deschisă adresată prim-ministrului Ilie Bolojan.

În spațiul public, premierul Ilie Bolojan a invocat cifra de 950.000 de persoane cu dizabilități scutite de impozite. Reprezentanții organizațiilor spun însă că afirmația este eronată.

„Nu toate cele 950.000 de persoane erau scutite. Doar cele încadrate în grad grav și accentuat”, a precizat Daniela Tontsch. În această cifră sunt incluse și persoane instituționalizate, copii, persoane fără proprietăți sau persoane care trăiesc deja în sărăcie extremă.

„Scutirea era valabilă pentru locuința de domiciliu și pentru un autoturism, nu pentru averi”, a subliniat președinta CNDR. Ea a catalogat argumentul drept „absolut nefondat”.

Conferința a fost însoțită de testimoniale video ale unor persoane direct afectate. Ivan, tată a doi copii gemeni cu dizabilități severe și el însuși încadrat în grad de handicap accentuat, a vorbit despre degradarea accelerată a nivelului de trai după eliminarea scutirilor.

„Nivelul de trai scade și situația se înrăutățește de la zi la zi”, a spus el. A făcut apoi apel la empatie din partea autorităților.

O altă mărturie a venit din partea Elenei, persoană cu handicap grav, imobilizată și dependentă de asistență permanentă. „Nu cer milă și nu solicit privilegii. Vreau doar ca dreptul meu la o viață demnă să fie respectat”, a declarat ea. A explicat apoi că eliminarea scutirii de impozit a adăugat o povară anuală de aproape 900 de lei, o sumă uriașă raportată la veniturile sale.

„Muncesc, am publicat cinci cărți, contribui la comunitate. Nu suntem o povară pentru societate”, a mai spus ea.

Pe lângă scutirile fiscale, organizațiile reclamă și nivelul indemnizațiilor de handicap, calculate în funcție de indicatorul social de referință (ISR). Deși ISR a crescut nominal din 2008 până în prezent, puterea de cumpărare a indemnizațiilor a scăzut cu aproximativ 42%, în contextul inflației.

„În timp ce salariul minim și pensia minimă au crescut substanțial, indemnizațiile de handicap au pierdut masiv din valoare”, a specificat președintele Asociației Nevăzătorilor din România, Mihai Dima.

Eliminarea scutirilor fiscale „lovește cu precădere în oamenii cei mai slabi, în cei care nu pot munci și nu pot obține alte venituri”, a completat el.

Organizațiile propun majorarea ponderii indemnizațiilor din ISR și folosirea fondurilor colectate de la angajatorii care nu respectă obligația legală de a angaja persoane cu dizabilități, prevăzută de Legea 448/2006.

Reprezentanții federațiilor au ținut să precizeze că demersul nu are caracter politic. „Nu ne dorim ca acest protest să fie confiscat politic. Noi facem doar politica persoanelor cu dizabilități”, a mai subliniat Mihai Dima.

În Scrisoarea deschisă, CNDR amintește că România a ratificat Convenția ONU referitoare la drepturile persoanelor cu dizabilități, care garantează dreptul la protecție socială și la un trai decent.

„Protecția persoanelor cu dizabilități nu poate fi afectată nici de bugetele locale, nici de inflație. Ea trebuie să rămână o responsabilitate fermă a statului român”, se arată în document.

Organizațiile solicită intervenția urgentă a Guvernului și deschiderea unui dialog direct cu reprezentanții persoanelor cu dizabilități. Reprezentanții avertizează că, în lipsa unor măsuri corective, inegalitatea și sărăcia se vor adânci.