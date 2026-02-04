Bolojan: Analizăm corecții pentru ca primăriile să poată ajusta taxele locale înainte de aprobarea bugetului

Din cuprinsul articolului Ilie Bolojan, despre ajutorul pentru pensionari propus de PSD

Premierul Ilie Bolojan a declarat, în legătură cu propunerea UDMR de reducere a taxelor locale, că a discutat astăzi cu Kelemen Hunor. „Răspunsul nu poate fi dat foarte simplu, e o problemă complexă. România s-a angajat să aducă impozitele pe proprietate la un nivel mai mare, fiecare localitate a avut o marjă de apreciere. Guvernul a stabilit un nivel minim pentru impozitarea mașinilor, de exemplu.

Unele primării au ajuns în situația ca impozitul stabilit să fie mai mare decât nivelul minim stabilit de lege și ar vrea să revină, dar legea nu le permite să scadă. Eu cred că e un atribut al administrației locale să poată să crească sau să scadă impozitul și putem vedea cum se poate corecta în aceste situații. Ar trebui să facem asta în termen scurt, înainte de aprobarea bugetului. A fost un an deosebit din punct de vedere al impozitelor, din cauza contestărilor la CCR”.

Despre facilitățile pentru handicap și ajutorul pentru pensionari propus de PSD, Bolojan a explicat: „Noi aveam până acum multe excepții la impozitarea proprietății, printre care și pentru persoanele cu dizabilități. Am constatat că avem 957.000 de persoane cu certificate de handicap, adică 10% din fondul de imobile nu era impozitat. Ca urmare, în baza discuțiilor din coaliție am eliminat aceste excepții.

Am o mare înțelegere pentru această situație, am cunoștințe personale. Putem să vedem dacă am putea suplimenta competențele primăriilor pentru a face reduceri suplimentare. Dar toate excepțiile făcute înseamnă că cineva, de undeva, trebuie să dea acești bani. Dar am discutat că facem o analiză și luăm o decizie”.