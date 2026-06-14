International

Atac masiv cu drone în Rusia: Uzine chimice și depozite de combustibil în flăcări

Comentează știrea
Atac masiv cu drone în Rusia: Uzine chimice și depozite de combustibil în flăcăriDrone. Sursă foto: Facebook
Google News Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google News Urmărește-ne pe Google News
Din cuprinsul articolului

Războiul din Ucraina se mută tot mai des pe teritoriul Federației Ruse, unde infrastructura industrială și energetică devine ținta principală a atacurilor aeriene. Ucrainenii au atacat cu drone în cursul nopţii mai multe instalaţii industriale din Rusia, au anunţat duminică autorităţile ruse, transmite dpa.

Ofensiva aeriană din această noapte a creat perturbări majore, forțând autoritățile ruse să activeze sistemele de alertă maximă și să impună restricții de zbor în zona capitalei.

Atac masiv cu drone în Rusia: Uzine chimice și depozite de combustibil în flăcări

Impactul cel mai serios pare să fi avut loc în regiunea Tula, o zonă industrială strategică situată la sud de Moscova. Aici, sistemele de apărare antiaeriană au interceptat atacurile, însă resturile rămase au provocat daune colosale la sol.

În regiunea Tula, la sud de Moscova, guvernatorul Dmitri Miliaev a informat că resturi al unei drone doborâte au căzut peste o uzină chimică din Novomoskovsk.

Urmează un scandal în PNL. Scurgeri de informații din culise: Planul lui Bolojan de a-l exclude pe Adrian Veștea
Urmează un scandal în PNL. Scurgeri de informații din culise: Planul lui Bolojan de a-l exclude pe Adrian Veștea
Paste rapide cu dovlecei și pui. Rețeta lui Jamie care combină bucătăria italienească cu cea asiatică
Paste rapide cu dovlecei și pui. Rețeta lui Jamie care combină bucătăria italienească cu cea asiatică
razboi Rusia Ucraina

razboi Rusia Ucraina / sursa foto: dreamstime.com

Cel mai mare producător de amoniac și îngrășăminte

Deși autoritățile au încercat să minimalizeze incidentul, imaginile apărute în spațiul public indică o situație mult mai gravă. Imagini video şi relatări pe social media neconfirmate au arătat un incendiu, sugerând că a fost lovită uzina Azot, cel mai mare producător de amoniac şi îngrăşăminte din Rusia. Acidul azotic obţinut în această instalaţie este utilizat şi în producţia de explozibili.

Până în acest moment, oficialii ruși au refuzat să ofere date complete despre posibilele efecte toxice ale incidentului, menționând doar că situația este monitorizată. Guvernatorul nu a dat detalii despre amploarea pagubelor sau despre eventuale riscuri de sănătate pentru populaţie.

Depozite de combustibil în flăcări și sute de drone doborâte

Atacurile nu s-au limitat doar la industria chimică, ci au vizat și resursele energetice folosite de mașinăria de război a Kremlinului. În regiunea Iaroslavl, dronele ucrainene au atacat depozite de combustibil, provocând un incendiu, potrivit guvernatorului local, Mihail Yevraev.

Masa critică a acestui atac este confirmată chiar de datele oficiale transmise de la Moscova, care vorbesc despre cifre record de aparate de zbor fără pilot lansate de armata ucraineană într-o singură noapte. Ministerul rus al Apărării a raportat duminică dimineaţă că un număr total de 249 de drone aeriene au fost doborâte deasupra mai multor regiuni.

Stiri calde

15:13 - Premieră la NASA. Un avion experimental a depășit viteza sunetului

15:03 - Adrian Veștea riscă sancțiuni în PNL. Liberalii iau în calcul excluderea sa din partid

14:53 - Primul deces de pe litoral în acest sezon. Un turist a murit înecat la Mamaia

14:45 - Adrian Veștea, susținut de liberalul Robert Dorin Filip: „România are nevoie de lideri cu rezultate”

14:36 - Negocieri istorice între SUA și Iran. Memorandum secret pentru redeschiderea Strâmtorii Ormuz și ridicarea sancțiunil...

14:25 - Adrian Veștea a stat departe de Bolojan încă de când acesta a fost investit premier

HAI România!

Acord sau război în Orientul Mijlociu (extins)?

Acord sau război în Orientul Mijlociu (extins)?

Cutremur în Dosarul Revoluției: Teroriștii din ’89 nu au existat!

Cutremur în Dosarul Revoluției: Teroriștii din ’89 nu au existat!

Megascandalul ROBOR - cine pierde, cine câștigă?

Megascandalul ROBOR - cine pierde, cine câștigă?

Proiecte speciale