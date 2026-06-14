Războiul din Ucraina se mută tot mai des pe teritoriul Federației Ruse, unde infrastructura industrială și energetică devine ținta principală a atacurilor aeriene. Ucrainenii au atacat cu drone în cursul nopţii mai multe instalaţii industriale din Rusia, au anunţat duminică autorităţile ruse, transmite dpa.

Ofensiva aeriană din această noapte a creat perturbări majore, forțând autoritățile ruse să activeze sistemele de alertă maximă și să impună restricții de zbor în zona capitalei.

Impactul cel mai serios pare să fi avut loc în regiunea Tula, o zonă industrială strategică situată la sud de Moscova. Aici, sistemele de apărare antiaeriană au interceptat atacurile, însă resturile rămase au provocat daune colosale la sol.

În regiunea Tula, la sud de Moscova, guvernatorul Dmitri Miliaev a informat că resturi al unei drone doborâte au căzut peste o uzină chimică din Novomoskovsk.

Deși autoritățile au încercat să minimalizeze incidentul, imaginile apărute în spațiul public indică o situație mult mai gravă. Imagini video şi relatări pe social media neconfirmate au arătat un incendiu, sugerând că a fost lovită uzina Azot, cel mai mare producător de amoniac şi îngrăşăminte din Rusia. Acidul azotic obţinut în această instalaţie este utilizat şi în producţia de explozibili.

Până în acest moment, oficialii ruși au refuzat să ofere date complete despre posibilele efecte toxice ale incidentului, menționând doar că situația este monitorizată. Guvernatorul nu a dat detalii despre amploarea pagubelor sau despre eventuale riscuri de sănătate pentru populaţie.

Atacurile nu s-au limitat doar la industria chimică, ci au vizat și resursele energetice folosite de mașinăria de război a Kremlinului. În regiunea Iaroslavl, dronele ucrainene au atacat depozite de combustibil, provocând un incendiu, potrivit guvernatorului local, Mihail Yevraev.

Masa critică a acestui atac este confirmată chiar de datele oficiale transmise de la Moscova, care vorbesc despre cifre record de aparate de zbor fără pilot lansate de armata ucraineană într-o singură noapte. Ministerul rus al Apărării a raportat duminică dimineaţă că un număr total de 249 de drone aeriene au fost doborâte deasupra mai multor regiuni.