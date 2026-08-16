În ultimele 96 de ore, sistemele radar ale Ministerului Apărării Naționale au identificat peste o sută de drone cu utilizare unică în imediata apropiere a spațiului aerian românesc. Șapte roiuri masive de aparate de zbor fără pilot au vizat infrastructura portuară ucraineană de la Dunăre, atacurile desfășurându-se la o distanță de doar câțiva zeci de metri de teritoriul național.

Invitat duminică seara la B1 TV, ministrul Apărării, Radu Miruță, a oferit detalii de ultimă oră despre evoluția situației de securitate. Oficialul a explicat mecanismul prin care fragmente din aparatele de zbor ajung pe malurile românești ale Dunării și ale Mării Negre.

„Am observat o relație direct-proporțională între creșterea atacurilor la granițele României cu resturile pe care noi le vedem aduse de valurile mării sau de apa Dunării”, a declarat Radu Miruță.

Această dinamică este cauzată de fapul că majoritatea dronelor au fost doborâte de defensiva antiaeriană din Ucraina, iar suflul exploziilor și curenții de apă au purtat bucățile din aparatele distruse direct către malul românesc.

Unul dintre cele mai grave incidente menționate de șeful de la Apărare s-a petrecut în cursul nopții precedente, când o dronă s-a deplasat de-a lungul brațului Chilia. Aparatul a tranzitat spațiul aerian ucrainean, a survolat ulterior o zonă din Republica Moldova și a păstruns pe teritoriul României.

Pentru neutralizarea țintei, forțele aeriene au ridicat preventiv de la sol avioane de vânătoare F-18 aparținând Forțelor Aeriene Spaniole, aflate în misiune de poliție aeriană.

„Șapte roiuri de drone au atacat în aceste 96 de ore porturile ucrainene de la Dunăre, adică la câteva zeci de metri de teritoriul național”, a spus Miruță.

Aparatul de zbor intrat în țară a fost monitorizat îndeaproape și eliminat rapid de aeronavele de vânătoare. „În 14-15 minute de când a intrat, au urmărit-o, au angajat-o, au găsit o zonă deasupra căreia să poată fi doborâtă în siguranță. Și a fost doborâtă și aceasta”, a declarat ministrul.

Oficialul român susține că această intervenție rapidă demonstrează fermitatea Alianței Nord-Atlantice și pregătirea forțelor de reacție pentru protejarea spațiului aliat.

„Faptul că Alianța reacționează și că pe cerul românesc piloți spanioli angajează astfel de drone este încă o dovadă indubitabilă despre preocuparea țărilor membre NATO de a reacționa la astfel de lucruri”, a afirmat ministrul.

Situația creată la graniță a format obiectul unor consultări operative de nivel înalt desfășurate de ministrul român cu omologul său din Spania, dar și cu secretarul general al NATO, Mark Rutte.

Referitor la dotarea Armatei Române cu tehnică specifică pentru combaterea amenințărilor din aer, Radu Miruță a indicat demersurile făcute prin programul european SAFE pentru achiziționarea de tehnică militară de ultimă generație.

„În ultima jumătate de an, prin SAFE, am contractat cele mai moderne capabilități de luptă împotriva dronelor”, a spus Miruță.

Primele echipamente achiziționate prin acest contract urmează să fie livrate începând cu perioada noiembrie-decembrie, având ca jalon stabilit luna mai 2026. Derularea integrală a livrărilor pentru toate echipamentele comandate se va extinde pe o durată cuprinsă între 30 și 32 de luni. Ministrul a admis că aceste sisteme ar fi putut fi active mai devreme pe teritoriul național dacă procedurile de achiziție publică și contractare ar fi fost demarate în anii anteriori.

Până la recepționarea noilor echipamente militare dedicate, Ministerul Apărării Naționale a implementat măsuri interimare pentru securizarea frontierelor. Se lucrează la ajustarea tehnicii militare aflate deja în dotare și la combinarea diverselor tipuri de senzori și arme antiaeriene.

„Nu înseamnă că stăm cu mâinile în buzunar până ele vin”, a precizat Miruță. Strategia de adaptare a echipamentelor existente și de optimizare a răspunsului operațional și-a dovedit eficiența în teren, un exemplu clar fiind seria de trei drone doborâte recent de piloții militari români.