„Marea Neagră a devenit o zonă crucială pentru securitatea Europei și locul din care începe una dintre cele mai importante responsabilități ale noastre față de securitatea europeană”, afirmă președintele Nicușor Dan, în mesajul transmis de Ziua Marinei Române. Șeful statului a evidențiat rolul strategic al regiunii și importanța pe care aceasta o are atât pentru România, cât și pentru securitatea europeană. Nicușor Dan nu a participat la festivitățile organizate cu ocazia Zilei Marinei. La festivitățile organizate cu acest prilej participă premierul demis Ilie Bolojan și ministrul Apărării, Radu Miruță.

Președintele a evidențiat schimbările produse în regiune în ultimii ani și rolul pe care România îl are în contextul securității europene.

„În ultimii ani, Marea Neagră a devenit o zonă crucială pentru securitatea Europei și locul din care începe una dintre cele mai importante responsabilități ale noastre față de securitatea europeană. Un spațiu în care România își afirmă interesele strategice și își proiectează viitorul”, a transmis Nicușor Dan.

Șeful statului a vorbit și despre potențialul economic al regiunii, indicând comerțul, energia și conectivitatea drept domenii importante pentru dezvoltarea României.

„Totodată, Marea Neagră înseamnă și comerț, energie, conectivitate. Portul Constanța, Dunărea, industria navală, resursele energetice alcătuiesc împreună una dintre cele mai importante oportunități strategice pe care România le-a avut în ultimele decenii. Avem nevoie, așadar, de viziune și consecvență pentru a transforma regiunea Mării Negre într-unul dintre principalele motoare ale dezvoltării țării noastre”, a declarat președintele Nicușor Dan de Ziua Marinei.

Nicușor Dan le-a transmis mulțumiri marinarilor militari și civili, despre care spune că au ales o profesie ce presupune disciplină, competență și curaj.

„În această zi de sărbătoare, le mulțumesc tuturor marinarilor militari și civili. Și-au ales o profesie care cere disciplină, competență și curaj. Marea nu face niciodată concesii, iar cei care o cunosc învață că încrederea se câștigă prin pregătire, solidaritate și respect pentru colegi și pentru misiune”, a transmis Nicușor Dan.

Președintele a încheiat mesajul printr-un apel la valorile care au definit generații de marinari români.

„Aceste valori care definesc Marina Română de generații sunt un reper pentru întreaga noastră societate”, a transmis Nicușor Dan.

În mesajul său de Ziua Marinei, șeful statului a transmis și urări românilor cu ocazia sărbătorii Adormirii Maicii Domnului.

„În ziua Adormirii Maicii Domnului, vǎ urez liniște sufleteascǎ și bucurie alături de cei dragi. Celor care își sărbătoresc astăzi ziua numelui, La mulți ani, sănătate și împliniri.

Celebrăm astăzi si Ziua Marinei. Dintotdeauna, cei care au plecat pe mare au dus cu ei, alături de curaj, și credința în întoarcerea cu bine acasă”, a transmis președintele Nicușor Dan.