„Odiseea”, cea mai nouă producție a lui Christopher Nolan, a depășit pragul de un miliard de dolari încasări globale după numai trei săptămâni de la lansare, în condițiile unui buget de producție estimat la 250 de milioane de dolari. Invitat la podcastul „Picătura de Business”, realizat de Radu Preda și difuzat pe canalul de YouTube Hai România, sociologul Mirel Palada a analizat succesul filmului și rolul pe care campania de marketing l-a avut în atragerea publicului.

Radu Preda a arătat că, pe lângă cele 250 de milioane de dolari cheltuite pentru producție, campania de promovare ar fi costat aproximativ 125 de milioane de dolari. Pragul de rentabilitate a fost estimat la aproximativ 750 de milioane de dolari, însă filmul îl depășise deja după primele trei săptămâni.

La 12 august, producția ajunsese la încasări globale de 1,116 miliarde de dolari, dintre care 466 de milioane proveneau din Statele Unite și Canada. Filmul nu fusese încă lansat în China. În România, încasările ajunseseră la 15,33 milioane de lei, cu peste 437.000 de spectatori.

Întrebat dacă valoarea artistică a filmului este pe măsura cifrelor obținute la box-office, Mirel Palada a atras atenția că cele două lucruri nu pot fi evaluate în același mod.

„Niciodată nu poți să compari succesul banilor cu succesul artistic, iar succesul artistic întotdeauna suferă de două limitări, pe de o parte este vorba despre subiectivitatea celor care îl evaluează, pentru unii e un film nemaipomenit, pentru alții este o catastrofă”, a spus Mirel Palada.

Sociologul a arătat că veniturile unui film nu se opresc la perioada în care acesta rulează în cinematografe, fiind urmate de televiziune, streaming și vânzările electronice. În ceea ce privește filmul lui Nolan, Palada a spus că l-a impresionat, însă consideră că „Dunkirk” rămâne punctul maxim al carierei regizorului.

„Mie, din punct de vedere artistic, m-a impresionat, dar mi-a lăsat același gust, cumva, prea zelos în gură, la fel ca și Oppenheimer”, a afirmat acesta.

Discuția a ajuns apoi la controversele apărute în jurul distribuției și la impactul lor asupra promovării producției. Radu Preda a susținut că Nolan ar fi provocat deliberat una dintre discuțiile care s-au viralizat în jurul filmului.

Mirel Palada a fost de acord că efectul de marketing a fost unul puternic.

„Bineînțeles, este o chestie de marketing și care a funcționat ireproșabil, toată lumea a zis despre chestia asta”, a spus sociologul.

Acesta a apreciat că promovarea a reușit să concentreze atenția publicului într-o singură direcție: oamenii să meargă să vadă filmul, indiferent dacă ulterior le place sau nu. Radu Preda a arătat că strategia a combinat campania oficială, interviurile și materialele cu actorii cu subiectele care s-au viralizat în mediul online.

Producția filmului a presupus 91 de zile efective de filmare în șase țări, 640 de kilometri de peliculă IMAX și realizarea a aproximativ 5.300 de costume. Doar pentru scena asediului Troiei au fost folosiți peste 2.000 de figuranți. Mirel Palada a explicat că Nolan preferă efectele realizate direct pe platou în locul imaginilor create pe calculator și a amintit exemple similare din „Dunkirk”, „Tenet”, „Inception” și „The Dark Knight”.

„E un tip care preferă să facă lucrurile astea pe bune, în realitate, decât să se bazeze pe calculator”, a spus Mirel Palada.

O parte importantă a filmărilor pentru „Odiseea” a avut loc în Grecia, unde producătorii au beneficiat de un rebate de aproape 6,5 milioane de euro. Radu Preda a apreciat că asemenea facilități reprezintă o investiție pentru statele care vor să atragă producții internaționale și a comparat situația Greciei și Budapestei cu cea a Bucureștiului. Mirel Palada a amintit că România a atras numeroase producții în anii '90 și 2000, însă situația s-a schimbat după eliminarea facilităților acordate industriei cinematografice.

„Au fost filme destul de bune făcute în România și, pe urmă, au venit guvernanții și au stricat chestia asta. Au anulat înlesnirile și s-au dus în alte părți”, a spus Mirel Palada.