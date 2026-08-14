Ororile gulagului românesc, sintetizate în câteva rânduri de agenții CIA. Una dintre cele mai mari orori ale secolului trecut a fost gulagul românesc. Clase sociale, opoziție politică, totul a fost eradicat în doar câțiva ani în care bolșevismul s-a instalat pe un soclu din gratii și sânge.

Vă propun astăzi un document înfiorător prin simplitatea lui: în 1953, în plină perioadă de teroare bolșevică, un agent care transmite date în Centrala CIA, compară condițiile miilor de studeni arestați în lagărele și închisorile comuniste. Unde era ”mai bine”, ”mai suportabil”, la Pitești, unde abia încetase cruntul ”Experiment” sau la abia începutele lucrări ale Canalului Dunăre-Marea Neagră?

Parcurgeți-l și priviți dincolo de cuvinte. Asta a însemnat, de fapt, comunismul.

Gherla: deținuți de origine proletară, muncitori, meșteșugari și țărani.

Aiud: membri ai profesiilor liberale, intelectuali și oameni de afaceri.

Pitești: studenți.

Târgșor: tineri fără educație.

Regimul penitenciar era foarte sever; până în martie 1950 nu era permis niciun fel de exercițiu fizic. Nu se puteau primi nici pachete, nici vizitatori. Rațiile constau într-un sfert de pâine și două castroane cu supă pe zi. Până în 1949, studenții fuseseră bine tratați, deoarece personalul închisorii provenea încă din perioada de dinainte de 1944 și se opunea noului regim. Totuși, în 1949, la Pitești a fost descoperit un grup de rezistență, întregul personal a fost concediat și a fost introdus un regim strict. O revoltă care a izbucnit pentru scurt timp a fost reprimată imediat.

Țurcanu a fost folosit de autoritățile penitenciarului pentru a conduce un grup de reeducare alcătuit din aproximativ 70 de oameni. Ulterior, acest grup a fost folosit de autorități ca un fel de poliție internă. Toți cei care participau la cursul de reeducare trebuiau să furnizeze declarații scrise privind trecutul lor politic și să ofere informații despre foștii lor asociați. Mai târziu, pe baza acestor declarații, au fost efectuate arestări în masă. Deținuții care nu făceau parte din acest grup au fost ulterior spionați și bătuți.

Ulterior, 160 de studenți selectați au fost trimiși din nou la muncă în zona Canalului și repartizați în lagărul Peninsula, lângă Valea Neagră. Cei 160 de studenți au fost trimiși mai întâi la Cernavodă, iar trei săptămâni mai târziu au fost transferați, împreună cu alți 700 de deținuți politici, într-un lagăr complet nou, situat pe peninsulă. Locuiau în barăci în formă de H, fiecare baracă având patru camere, cu câte 50 de oameni într-o cameră. În fiecare baracă existau dușuri cu apă curentă. La început, autoritățile lagărului i-au tratat destul de bine pe deținuți. Hrana era bună, pachetele și vizitele erau permise o dată pe săptămână, iar deținuții erau păziți numai în exteriorul lagărului. La începutul anului 1951, în toate barăcile au fost introduși gardieni ai Miliției și a început un regim extrem de sever.

Ulterior, unii deținuți au lucrat în noua carieră de la Ovidiu, pe latura vestică a golfului. Deținuții care lucrau cu perforatoare pneumatice trebuiau să foreze între opt și zece metri pe zi. Norma pentru tăierea pietrelor cubice era de 1,5 metri cubi pe zi, iar cea pentru încărcarea pietrei în vagoane de cale ferată era de 3 până la 4 metri cubi pe zi. Un grup de deținuți lucra la kilometrul 53, lângă Mamaia Sat, încărcând și descărcând camioanele care transportau pământ de acolo. În 1951 au început lucrări pe coasta vestică a golfului, cu drage hidraulice, iar mai mulți deținuți au fost folosiți acolo. Acestea erau singurele drage aflate în uz la acel moment.

Fabrica este situată la vest de acest drum, chiar înainte de aerodromul militar. Clădirea fabricii a fost finalizată până în iunie 1951, iar lucrările de instalare a utilajelor sunt în desfășurare. Fabrica are propria linie ferată secundară, care se desprinde din linia principală Poarta Albă-Capul Midia. Liniile secundare sunt folosite atât de aerodrom, cât și de muncitorii din construcții.

Clădirile administrative și spațiile de locuit ale personalului, precum și un hangar dublu pentru aproximativ 20-25 de aeronave sunt situate pe latura cea mai apropiată de fabrică. Aeroportul este administrat de sovietici. Nu sunt vizibile instalații radar, antiaeriene sau de alt tip.