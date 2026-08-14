Erdei D. Istvan, fost deputat UDMR de Satu Mare, a murit la vârsta de 71 de ani. Vestea a fost anunțată de primarul municipiului Satu Mare, Kereskényi Gábor, care a transmis un mesaj în memoria fostului parlamentar. Erdei-Dolóczki István a ocupat un mandat în Camera Deputaților în fiecare dintre cele cinci legislaturi desfășurate între 2000 și 2020.

„Satu Mare pierde astăzi un om care și-a dedicat întreaga viață publică slujirii comunității. Timp de cinci mandate de deputat, Istvan D. Erdei a fost un reprezentant neobosit al sătmărenilor. Am pierdut un om de valoare, dar mai ales un prieten foarte bun. Am colaborat de-a lungul anilor, am împărtășit aceleași idealuri și am luptat pentru comunitatea noastră. Dumnezeu să-l odihnească în pace!”, a transmis Kereskényi Gábor.

Cariera publică a lui Erdei-Dolóczki István s-a întins pe aproximativ trei decenii. Înainte de a ajunge în Parlament, a lucrat ca inginer în domeniul energetic și a ocupat funcții în administrația județeană. În paralel, a fost implicat în UDMR încă din 1990.

Erdei-Dolóczki István s-a născut la 1 mai 1955, în Ilișua, județul Sălaj.

A urmat cursurile Institutului Politehnic „Traian Vuia” din Timișoara, Facultatea de Electrotehnică, pe care a absolvit-o în 1981. A devenit inginer și, după finalizarea studiilor, și-a început activitatea profesională la Satu Mare.

În perioada 1981-1984 a lucrat ca inginer stagiar la Unio. Din 1984 și-a continuat activitatea la Electrica Satu Mare, unde a ocupat mai multe funcții.

Între 1984 și 1992 a fost inspector energetic. Apoi, în perioada 1992-1996, a fost șef al Serviciului Tehnic-Energetic. Ultima funcție ocupată înainte de intrarea în Parlament a fost cea de șef al Serviciului Exploatare-Mentenanță, între 1996 și 2000.

În total, înainte de cariera parlamentară, a acumulat aproape două decenii de activitate în domeniul tehnic și energetic. Erdei Istvan era căsătorit cu Edita-Elisabeta și avea doi copii, Csongor și Csilla.

Implicarea sa politică a început în 1990, când a devenit membru al UDMR. A activat în structurile județene ale formațiunii din Satu Mare și a făcut parte din Consiliul Județean al UDMR Satu Mare și din Consiliul Reprezentanților Unionali. În cadrul acestei structuri a ocupat și funcția de vicepreședinte. În 1992 a făcut primul pas important în administrația publică, fiind ales consilier județean în Satu Mare.

A ocupat funcția timp de două mandate, până în anul 2000. În această perioadă a fost liderul grupului UDMR din Consiliul Județean și președinte al Comisiei pentru amenajarea teritoriului și lucrări publice.

După opt ani în administrația județeană, a intrat în politica națională.

În 2000, Erdei-Dolóczki István a fost ales deputat de Satu Mare din partea UDMR. A fost reales la fiecare dintre următoarele alegeri parlamentare și a rămas în Camera Deputaților până în 2020.

Cele cinci legislaturi în care a fost parlamentar au fost 2000-2004, 2004-2008, 2008-2012, 2012-2016 și 2016-2020. În primul mandat a făcut parte din Comisia pentru industrii și servicii.

Ulterior, activitatea sa parlamentară s-a concentrat în principal asupra domeniilor economic și financiar. A fost membru al Comisiei pentru buget, finanțe și bănci în mai multe legislaturi.

Cele cinci mandate consecutive au însemnat 20 de ani de activitate în Camera Deputaților, perioadă în care a reprezentat în permanență județul Satu Mare.

Alegerile parlamentare din 2008 au reprezentat un moment distinct în parcursul electoral al lui Erdei-Dolóczki István. Au fost primele alegeri parlamentare organizate după introducerea sistemului colegiilor uninominale.

Candidatul UDMR a intrat în cursa pentru Camera Deputaților în Colegiul nr. 5 din județul Satu Mare.

A obținut 52,82% dintre voturi, câștigând direct mandatul de deputat. A continuat să reprezinte județul în Parlament și în legislaturile următoare, 2012-2016 și 2016-2020.

În 2020, după încheierea celui de-al cincilea mandat consecutiv, s-a încheiat și perioada de 20 de ani în care a ocupat un loc în Camera Deputaților.