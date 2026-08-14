Autoritățile au intervenit, vineri, în comuna Mihăești, județul Olt, pentru a scoate 27 de persoane vârstnice și cu dizabilități dintr-un spațiu amenajat într-o gospodărie particulară, unde erau găzduite în condiții improprii. Activitatea nu era acreditată și licențiată ca serviciu social, iar persoanele vulnerabile au fost ulterior transferate către centre autorizate. Acțiunea a fost coordonată de președintele Autorității Naționale pentru Protecția Drepturilor Persoanelor cu Dizabilități (ANPDPD), alături de reprezentanți ai Prefecturii Olt, Inspectoratului pentru Situații de Urgență, SMURD, DGASPC, Inspectoratului de Poliție Județean și Inspectoratului de Jandarmi Județean.

Prefectura Olt a anunțat că intervenția a avut loc în comuna Mihăești și a vizat persoane aflate într-o situație de vulnerabilitate, găzduite la o persoană fizică în afara cadrului legal prevăzut pentru furnizarea serviciilor sociale.

„În cadrul acţiunii, 27 de persoane vulnerabile, persoane cu dizabilităţi şi persoane vârstnice, au fost scoase dintr-un spaţiu în care erau găzduite în condiţii improprii, la o persoană fizică, fără ca activitatea desfăşurată să constituie un serviciu social acreditat şi licenţiat, în condiţiile legii. Persoanele identificate au fost informate cu privire la drepturile de care beneficiază, precum şi la posibilitatea de a primi servicii sociale în cadrul unor centre acreditate şi licenţiate, adaptate nevoilor individuale”, precizează sursa citată.

După ce au primit informații și consiliere, persoanele identificate și-au dat acordul pentru a beneficia de servicii sociale autorizate, adaptate situației și nevoilor fiecăreia.

Cu ajutorul instituțiilor participante la intervenție, acestea au fost transportate către servicii sociale aflate în subordinea DGASPC din județele de domiciliu sau către alte centre în care au fost găsite locuri disponibile.

Pe durata acțiunii, autoritățile au asigurat sprijin medical, hrană și transport pentru cele 27 de persoane, fiind luate măsuri inclusiv pentru recuperarea și transportarea bunurilor personale ale acestora.

„Pe parcursul intervenţiei, persoanelor le-au fost asigurate sprijin medical, hrană şi condiţii adecvate de transport, iar echipele implicate au acordat sprijin inclusiv pentru transportul şi recuperarea bunurilor personale. Acţiunea a urmărit, în primul rând, protejarea drepturilor, demnităţii şi siguranţei persoanelor vulnerabile, precum şi asigurarea accesului acestora la servicii sociale furnizate în condiţii legale, sigure şi adaptate nevoilor individuale”, mai arată sursa citată.

Instituțiile participante au anunțat că vor continua să intervină, în limitele atribuțiilor legale, pentru identificarea persoanelor vulnerabile și pentru asigurarea accesului acestora la servicii sociale furnizate în condiții de legalitate și siguranță.

Un alt caz care a atras atenția publică este cel al azilelor ilegale din localitatea Dumbrava, județul Bihor, în care sunt vizați Viorel-Teodor Pașca, membri ai familiei sale și colaboratoarea Delia Mioara Păcală.

Potrivit DIICOT, începând din anul 2020, familia Pașca și persoane apropiate ar fi constituit un grup infracțional organizat coordonat de Viorel-Teodor Pașca, scopul fiind obținerea unor foloase patrimoniale prin exploatarea unor persoane aflate într-o stare de vulnerabilitate extremă.

Procurorii au susținut că membrii grupului ar fi recrutat, primit și adăpostit sute de persoane cu dizabilități psihice, pe care le-ar fi menținut într-o stare de dependență și aservire, fără să le asigure condițiile minime necesare pentru protejarea sănătății, demnității și integrității fizice și psihice.

Cazul a generat poziții opuse privind modul în care au fost tratate persoanele vulnerabile. În timp ce DIICOT susține că acestea ar fi fost exploatate în cadrul unui mecanism destinat obținerii de beneficii financiare, apărarea afirmă că este vorba despre persoane abandonate de sistem și despre o structură care ar fi funcționat ani la rând ca „plasă de siguranţă” pentru cazuri pe care statul nu le-ar fi putut prelua.