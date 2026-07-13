Dragoș Pîslaru pare emblema arivistului perfect. Nu are alt scop decât parvenirea, ascensiunea în funcții publice. Nu contează culoarea politică, ci slăvirea patronului politic.

Să fim serioși, asistăm la o piesă de teatru de un penibil absolut în arcul guvernamental, unde logica elementară a fost suspendată în favoarea execuțiilor politice cu zâmbetul pe buze. Protagonist este nimeni altul decât ministrul Muncii, Dragoș Pîslaru. Un tehnocrat rafinat la suprafață, dar care, în spatele ușilor închise, aplică cele mai vechi și cinice metode politice.

Priviți cu atenție filmul evenimentelor, pentru că el ne arată exact cum funcționează dublul limbaj la nivel înalt.

Pe 1 iulie, după intervenția de amploare a DIICOT la azilul din Bihor, domnul Pîslaru ieșea public, cu pieptul bombat, să își asume lauri. Totul fusese un succes de manual. Ministrul ne asigura, citez: „Toate cele 409 persoane vulnerabile evacuate [...] au fost preluate în siguranță”.

Ba mai mult, plin de emfază, Pîslaru mulțumea celulei de criză pentru un „efort amplu de coordonare”: “Această intervenție a fost posibilă printr-un efort amplu de coordonare între autoritățile centrale și locale. Mulțumesc colegilor din celula de criză, care au lucrat fără întrerupere pentru coordonarea acestui proces. Mulțumesc doamnei Alexandra Zară, președinta ANPDPD, și echipei ANPDPD pentru prezența în teren și pentru sprijinul acordat autorităților locale. Mulțumesc colegilor din minister și din ANPIS pentru implicare, coordonare și monitorizare”.

Pe scurt: sub managementul său strălucit, statul funcționase perfect, iar viețile oamenilor erau protejate. Alexandra Zară era un exemplu de eficiență.

Dar stați, că vine actul doi! La scurt timp, același Dragoș Pîslaru decide să o demită pe Alexandra Zară de la conducerea ANPDPD. Și cum își justifică decizia? Aici apare ipocrizia în toată splendoarea ei. Ministrul ne povestește, cu o suficiență greu de egalat, cum a sunat-o el pe doamna Zară „din eleganță și diplomație”, ca să-i explice că „a greșit dezastruos în cadrul intervenției DIICOT”.

Citez din postarea de azi, 13 iulie: “După ce a pus în pericol viața oamenilor bătrâni și bolnavi de la Dumbrava, doamna Zară s-a gândit că victimele nu sunt de fapt acei oameni, ci că ea însăși este victima”.

Păi, stați puțin, domnule ministru! Cum vine asta? Când e vorba de imaginea dumneavoastră și a ministerului, intervenția este un succes total, iar oamenii sunt în siguranță. Când e vorba să o dați afară pe șefa ANPDPD, aceeași intervenție devine brusc o „greșeală dezastruoasă” care a pus în pericol vieți? Cum poate o operațiune să fie și un succes administrativ demn de felicitări, și un dezastru managerial care impune o demitere imediată?

Răspunsul e simplu și ține de grobianismul pur al puterii: când lucrurile merg bine, meritul e al ministrului; când e nevoie de un țap ispășitor sau de eliberarea unui scaun politic, se inventează „dezastrul” din pix.

Iar cireașa de pe tortul acestei postări pline de trufie este argumentul suprem al lui Dragoș Pîslaru: „Regula este simplă: cine te numește te și demite. Nu e nevoie de nicio justificare”.

Atunci de ce ați mai simțit nevoia să inventați una, domnule ministru... De ce ați mai aruncat cu noroi într-o operațiune pe care tot dumneavoastră o lăudați zece zile mai devreme?

Adevărul este că, atunci când vrei cu tot dinadinsul să te dai deștept și infailibil în fața publicului, riști să cazi direct în penibil. Iar Dragoș Pîslaru tocmai a demonstrat cum se face asta în direct, sub ochii noștri.