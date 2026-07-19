Noua biserică a Schitului Vârtop, aparținând de Mănăstirea Izbuc din județul Bihor, va fi sfințită duminică, în timpul unei ceremonii religioase oficiate de episcopul ortodox al Oradiei, Sofronie Drincec, împreună cu un sobor de preoți și diaconi, potrivit unui comunicat al Episcopiei Ortodoxe Române a Oradiei.

Momentul este considerat unul de referință pentru obștea monahală, deoarece după slujba de sfințire va fi oficiată, pentru prima dată, Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie în noul lăcaș de cult.

Evenimentul încununează mai mulți ani de lucrări și pregătiri pentru ridicarea bisericii de zid a schitului din stațiunea Vârtop, în Munții Apuseni.

Reprezentanții Episcopiei Ortodoxe a Oradiei au transmis că noua biserică reprezintă rezultatul implicării obștii monahale și al sprijinului oferit de numeroși binefăcători.

„Cu binecuvântarea lui Dumnezeu şi cu aleasă bucurie duhovnicească, toţi credincioşii sunt invitaţi să participe la un moment deosebit din viaţa Schitului Vârtop, prilejuit de săvârşirea, pentru prima dată, a Sfintei şi Dumnezeieştii Liturghii în noua biserică”, se arată în comunicatul Episcopiei.

Slujba de sfințire va fi oficiată de episcopul Sofronie Drincec, alături de un sobor de preoți și diaconi, iar credincioșii sunt așteptați să participe la acest moment cu o semnificație aparte pentru viața spirituală a așezământului.

Manifestările religioase vor continua luni, de sărbătoarea Sfântului Proroc Ilie Tesviteanul, unul dintre hramurile importante ale schitului.

Începând cu ora 08:00 va avea loc sfințirea apei, urmată de Acatistul Sfântului Ilie, Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie, iar apoi Taina Sfântului Maslu, împreună cu rugăciunile de dezlegare și binecuvântare.

Slujbele vor fi oficiate de starețul Mănăstirii Izbuc, arhimandritul Mihail Tărău, împreună cu un sobor de preoți.

Obștea monahală îi invită pe credincioși să participe la cele două zile de sărbătoare, considerate un moment important din istoria Schitului Vârtop.

Schitul Vârtop a fost înființat în anul 2010, cu binecuvântarea episcopului Sofronie al Oradiei, fiind administrat de Mănăstirea Izbuc.

Piatra de temelie a noii biserici a fost pusă la 7 august 2011, însă lucrările propriu-zise de construcție au început în 2022.

Evoluția proiectului a continuat în anii următori:

în 2024 au fost sfințite cele trei clopote;

în 2025 au fost montate crucile pe turle;

în prezent, biserica este acoperită, turnul este finalizat, interiorul este tencuit și pregătit pentru pictura în frescă, iar fațada exterioară urmează să fie realizată.

Întregul proiect s-a desfășurat sub coordonarea starețului Mănăstirii Izbuc, arhimandritul Mihail Tărău, care oficiază în mod tradițional slujbele de hram ale schitului.

Schitul Vârtop este situat în stațiunea Vârtop, comuna Câmpani, în Munții Apuseni, la aproximativ 40 de kilometri de Mănăstirea Izbuc, aflată în satul Călugări, comuna Cărpinet.

Mănăstirea Izbuc este cel mai vechi și unul dintre cele mai importante așezăminte monahale ortodoxe din județul Bihor. Numele său provine de la izvorul carstic intermitent aflat în incintă, un fenomen natural rar, considerat de numeroși credincioși drept un loc cu proprietăți tămăduitoare.

Actualul ansamblu monahal a fost întemeiat în anul 1928, la inițiativa episcopului Roman Ciorogariu, la propunerea geografului Simion Mehedinți. După distrugerile suferite în timpul și după cel de-Al Doilea Război Mondial, viața monahală a fost reluată în 1954.

Astăzi, Mănăstirea Izbuc atrage anual zeci de mii de pelerini, în special cu ocazia sărbătorii Adormirii Maicii Domnului, fiind unul dintre cele mai cunoscute centre de pelerinaj din vestul României.