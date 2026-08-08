Politica

Revenirea la gazul rusesc, o invenție a lui Dodon. Infrastructura de gaze a Republicii Moldova și populismul politic

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Revenirea la gazul rusesc, o invenție a lui Dodon. Infrastructura de gaze a Republicii Moldova și populismul politicGaze. Sursă foto: Freepik
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Din cuprinsul articolului

Reluarea importurilor de gaze naturale direct din Federația Rusă, o variantă invocată de unele forțe de opoziție din Republica Moldova, în frunte cu Igor Dodon, ca alternativă viabilă, nu este posibilă în condițiile actuale ale infrastructurii.

Potrivit specialiștilor, citați de Cotidianul.md, această idee ignoră realitățile tehnice și logistice actuale ale pieței energetice regionale. Un verdict clar la o propunere fantezistă.

De ce ruta rusească este un fals promovat de opoziție

Andrei Curăraru, expert al Comunității WatchDog, a criticat dur discursul politic care promite soluții iluzorii, explicând că afirmațiile privind reluarea importului de gaze rusești sunt complet false: „Opoziția nu propune ceva constructiv. Ni se povestește despre faptul că am putea să reluăm importul de gaze din Federația Rusă, ceea ce este un fals”.

El a subliniat, în termeni simpli, imposibilitatea tehnică: „Nu există țeavă liberă, ca să spunem cât mai simplu, care să ne aducă nouă acest gaz rusesc”. În concluzie, această perspectivă a fost catalogată de expert drept „o ficțiune”.

“Prietenii” Rusiei, afectați de infrastructura limitată

Situația gazelor naturale nu afectează doar Republica Moldova, ci și statele care au menținut în mod tradițional relații bune cu Moscova. Țări precum Serbia, Slovacia și chiar Ungaria nu mai primesc în prezent volumele de gaze pe care le primeau anterior.

Infrastructura sudică, respectiv gazoductul TurkStream, este deja exploatată la capacitate maximă.

Pentru a asigura necesarul regiunii transnistrene, se achiziționează gaze de pe piața europeană la prețuri mult mai mari, proces derulat lunar și finanțat printr-un credit contractat cu ajutorul unui offshore din Dubai.

Costurile logistice ascunse

Aducerea gazelor rusești pe rute ocolitoare, în lipsa tranzitului direct din trecut, ar genera cheltuieli masive. Expertul în energie Eugen Muravschi a atras atenția asupra costurilor majore de transport care ar apărea dacă s-ar utiliza ruta sudică.

Principalele obstacole logistice identificate. Conductele disponibile nu au capacitate suficientă pentru a prelua volume suplimentare semnificative. Transportul prin fiecare stat de tranzit necesită plata unor taxe specifice. Ruta sudică ar implica achitarea taxelor de tranzit către Turcia, Bulgaria și România.

Situația actuală diferă radical de perioada în care exista o conductă directă prin Ucraina, iar costul logistic era complet diferit.

„Butonul” lui Igor Dodon

În contextul acestor realități tehnice și financiare, Eugen Muravschi a sancționat mesajele politice simpliste care promit o întoarcere rapidă la vechile contracte cu Gazprom. El l-a dat ca exemplu pe fostul președinte al Republicii Moldova, a cărui retorică ignoră complexitatea pieței energetice.

„Igor Dodon pur și simplu vede o scumpire și, deodată, strigă: «Hai înapoi la Gazprom»”, a declarat Muravschi. Expertul a ironizat mecanismul din spatele acestor declarații, sugerând că ele nu se bazează pe o analiză reală: „Adică l-a lansat ca pe un buton. La dânsul nu e un mare proces de logică. Știți cum: apeși butonul, iese mesajul și omul și-a făcut datoria”.

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