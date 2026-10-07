Republica Moldova a primit invitația oficială de a-și prezenta pozițiile de negociere pentru două noi clustere din procesul de aderare la Uniunea Europeană, a anunțat miercuri vicepremierul pentru integrare europeană, Cristina Gherasimov.

Este vorba despre clusterul 2, „Piața internă”, și clusterul 3, „Competitivitate și creștere incluzivă”. Invitația reprezintă o etapă pregătitoare pentru deschiderea oficială a celor două grupuri de domenii, care urmează să aibă loc în cadrul unei viitoare Conferințe interguvernamentale UE-Republica Moldova.

„Moldova face încă un pas înainte în negocierile de aderare la UE. (…) Suntem pregătiți să avansăm”, a transmis Cristina Gherasimov pe rețelele sociale. Vicepremierul a mulțumit, totodată, președinției irlandeze a Consiliului UE pentru sprijin și pentru menținerea aderării Republicii Moldova pe agenda europeană.

Evoluția vine în contextul în care Ungaria și-a ridicat anterior obiecțiile privind deschiderea unor clustere de negociere pentru Ucraina.

Potrivit relatărilor din presa ucraineană, Budapesta condiționase deblocarea negocierilor de acordarea unor drepturi suplimentare minorității maghiare din Ucraina, măsuri care urmează să fie supuse votului în Rada Supremă de la Kiev.

Republica Moldova a primit statutul de țară candidată la aderarea la UE în iunie 2022, alături de Ucraina, iar negocierile de aderare au fost lansate oficial în iunie 2024.

La 15 iunie 2026, statele membre ale UE au deschis primul cluster de negociere cu Republica Moldova și Ucraina, „Valori fundamentale”, care include domenii precum statul de drept, justiția, drepturile fundamentale și combaterea corupției.

Ulterior, la 14 iulie, Republica Moldova și UE au deschis negocierile pentru clusterul 6, „Relații externe”, în cadrul unei Conferințe interguvernamentale desfășurate la Bruxelles.

Chișinăul își propune să deschidă toate cele șase clustere de negociere până la sfârșitul anului 2026. Procesul acoperă 33 de capitole ale legislației europene, grupate în șase domenii tematice.