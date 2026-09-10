Republica Moldova avansează rapid cu reformele necesare aderării la Uniunea Europeană, într-un ritm care a determinat Comisia Europeană să-și redirecționeze resursele interne pentru a ține pasul cu evoluțiile de la Chișinău. Progresul tehnic al Moldovei contrastează însă cu situația politică de la Bruxelles, unde parcursul său european rămâne legat de cel al Ucrainei.

Oficiali europeni au declarat pentru Euronews că Departamentul pentru Extindere al Comisiei Europene a fost nevoit să aloce resurse suplimentare procesului moldovean, după ce reformele promovate de autoritățile de la Chișinău au avansat mai rapid decât capacitatea instituțiilor europene de a le evalua.

Comisarul european pentru extindere, Marta Kos, a salutat marți progresele Moldovei, după o discuție cu noul premier, Vasile Tofan. „Rezultatele impresionante ale Moldovei în ceea ce privește reformele legate de UE dau roade”, a transmis aceasta pe platforma X.

Chișinăul a accelerat reformele pro-europene în ultimii ani, în special după alegerea Maiei Sandu în funcția de președinte, în 2020, și formarea unui guvern cu o orientare clară către integrarea europeană.

Vicepremierul pentru Integrare Europeană, Cristina Gherasimov, a declarat că reformele realizate în ultimii cinci ani sunt „cu adevărat fără precedent”, susținând că succesul acestora se bazează pe voință politică și pe determinarea populației de a profita de oportunitatea oferită de UE.

În plan politic însă, Moldova continuă să fie legată de Ucraina în procesul de aderare. Cele două state și-au început simultan parcursul european în 2022, iar negocierile de aderare au fost deschise împreună în decembrie 2023.

Parcursul Ucrainei a fost blocat timp de doi ani de veto-ul Ungariei, iar disputele dintre Budapesta și Kiev au avut efecte și asupra Moldovei.

Susținătorii Ucrainei din UE, în special statele baltice, insistă ca cele două procese să rămână conectate din motive geopolitice. Totuși, reformele tehnice ale Moldovei pot continua independent de acest blocaj.

Autoritățile de la Chișinău speră să mențină ritmul actual și au stabilit un obiectiv ambițios: încheierea negocierilor de aderare până la începutul anului 2028.