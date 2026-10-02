Chișinăul l-ar putea expulza pe ambasadorul rus Oleg Ozerov

Autoritățile de la Chișinău nu exclud adoptarea unor măsuri suplimentare împotriva ambasadorului agreat al Federației Ruse, Oleg Ozerov, după incidentele cu drone care au încălcat spațiul aerian al Republicii Moldova.

Întrebat dacă printre măsurile luate în calcul se află inclusiv expulzarea diplomatului rus, președintele Parlamentului, Igor Grosu, a răspuns că „totul este posibil”.

„Alte măsuri o să le aplicăm la momentul când o să le aplicăm”, a declarat Igor Grosu, întrebat despre eventuale acțiuni după convocarea lui Oleg Ozerov la Ministerul Afacerilor Externe.

Ambasadorul agreat al Federației Ruse a fost convocat la MAE pe 1 octombrie, după ce trei drone au încălcat spațiul aerian al Republicii Moldova la 30 septembrie.

Două dintre acestea au căzut și au explodat pe teritoriul țării. Ministerul Afacerilor Externe de la Chișinău a condamnat incidentele și a cerut Federației Ruse să înceteze orice acțiuni care pun în pericol Republica Moldova.

Oleg Ozerov a negat că dronele ar fi avut origine rusească, afirmând că nu i-au fost prezentate dovezi care să confirme acest lucru. În replică, Igor Grosu a susținut că diplomatul rus ar fi recunoscut anterior posibilitatea ca dronele să aparțină Federației Ruse.

„El deja a scăpat odată o expresie prin care a admis că ar putea să fie păsărelele (dronele – n.r.) lor. A uitat să își ceară scuze, iată asta e tare urât și transpiră a imperialism puturos și obraznic”, a declarat Grosu.

Președintele Parlamentului a avertizat și asupra riscului pentru populație, în condițiile incidentelor repetate cu drone. El a spus că pericolul crește și i-a îndemnat pe cetățeni să urmărească informațiile oficiale.

Grosu a precizat că autoritățile trebuie să își consolideze atât capacitatea de monitorizare, cât și pe cea de interceptare a obiectelor aeriene care pătrund neautorizat în spațiul aerian al Republicii Moldova. Potrivit acestuia, monitorizarea este într-o situație „relativ mai bună”, însă interceptarea rămâne o problemă, inclusiv pentru evitarea unor riscuri la sol.

Autoritățile de la Chișinău au anunțat că lucrează la consolidarea acestor capacități.