Ministrul interimar al Finanțelor, Alexandru Nazare, a anunțat că a avut joi seară o nouă discuție cu reprezentanții Moody’s, în care le-a prezentat situația actuală a finanțelor publice, execuția bugetară și provocările pentru 2027. Agenția atrage atenția asupra efectelor pe care lipsa unei majorități guvernamentale și condițiile mai dificile de finanțare le pot avea asupra continuării consolidării după 2026.

„Progresele din 2026 ne dau o bază solidă. Mesajul transmis către Moody's este că această direcţie trebuie continuată printr-un buget credibil pentru 2027 şi predictibilitate pentru anii următori", spune Alexandru Nazare pe Facebook.

Ministrul interimar al Finanțelor a explicat că discuția cu reprezentanții agenției a vizat situația finanțelor publice, evoluția execuției bugetare și perioada următoare.

„Comentariul publicat azi de agenţie trebuie citit în întregime. Nu este o acţiune de rating, iar Moody's constată explicit că ajustarea fiscală a României a depăşit semnificativ aşteptările în acest an: deficitul cash a coborât la 2,9% din PIB la opt luni, de la 4,5% în aceeaşi perioadă a anului trecut. Execuţia bugetară din aceste 8 luni rămâne principalul nostru argument în discuţiile cu agenţiile de rating. În acelaşi timp, Moody's atrage atenţia că lipsa unei majorităţi guvernamentale şi condiţiile mai dificile de finanţare pot pune presiune asupra continuării consolidării după 2026", precizează ministrul Finanţelor.

Nazare spune că agențiile de rating, investitorii și Comisia Europeană urmăresc deja dacă România va putea continua ajustarea fiscală în 2027 și 2028.

„Avem nevoie ca bugetul pentru 2027 să fie construit şi adoptat la timp, pe baza unui plan fiscal credibil şi predictibil. Incertitudinea politică are efecte economice şi financiare reale. Moody's arată că evoluţiile politice din următoarele săptămâni vor conta pentru evaluarea durabilităţii ajustării şi consideră tot mai dificilă adoptarea bugetului pentru 2027 până la sfârşitul anului în lipsa unui sprijin politic suficient", subliniază el.

Ministrul a mai spus că le-a explicat reprezentanților Moody’s de ce un calendar politic care întârzie construirea și aplicarea bugetului pentru anul viitor poate amplifica riscurile urmărite de creditori și de agențiile de rating.

„Nu putem controla deciziile agenţiilor de rating sau evoluţiile din pieţele internaţionale. Putem controla însă datele noastre, deciziile fiscal-bugetare şi credibilitatea pe care România o construieşte prin consecvenţă. Am recuperat mult din încrederea pierdută. Următoarea etapă este să demonstrăm că progresul din 2026 nu este temporar şi că România poate continua consolidarea, protejând în acelaşi timp investiţiile şi creând condiţiile pentru reducerea costurilor de finanţare şi relansarea economiei", afirmă Alexandru Nazare.