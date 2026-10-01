Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, susține că plata pensiilor și salariilor nu este în pericol, în ciuda crizei politice care a dus la demiterea Guvernului Bolojan și a blocat rectificarea bugetară. Oficialul a declarat joi că România dispune de resursele necesare pentru achitarea acestor obligații, însă a subliniat că este nevoie de instalarea unui nou guvern cu puteri depline.

Declarațiile vin cu o zi înainte ca agenția Standard & Poor’s (S&P Global) să anunțe o nouă evaluare a ratingului de credit al României. Alexandru Nazare afirmă că are încredere în argumentele prezentate de autoritățile române pentru menținerea țării în categoria recomandată investițiilor, în condițiile în care instabilitatea politică și creșterea datoriei publice exercită presiuni asupra finanțelor statului.

Ministrul Finanțelor a dat asigurări că statul poate continua să achite pensiile și salariile, chiar dacă actuala criză politică limitează capacitatea Guvernului interimar de a lua anumite decizii bugetare.

„Exclud pericolul să nu fie plătite pensiile și salariile. Dar nu e o situație deloc comodă, ne-ar fi ajutat să putem face rectificarea”, a spus Nazare.

Oficialul a subliniat că adoptarea unei rectificări bugetare ar fi permis o gestionare mai eficientă a fondurilor publice, în funcție de necesitățile instituțiilor. În acest sens, el consideră că depășirea impasului politic și instalarea unui nou executiv sunt necesare pentru continuarea proceselor bugetare.

Alexandru Nazare a menționat și posibilitatea teoretică a unei rectificări bugetare realizate de Parlament, în condițiile în care România nu are un guvern cu puteri depline.

Alexandru Nazare a vorbit și despre evaluarea pe care Standard & Poor’s urmează să o anunțe vineri, 2 octombrie. Agenția menține în prezent ratingul României la cel mai scăzut nivel din categoria recomandată investițiilor, cu perspectivă negativă.

Ministrul Finanțelor susține că România are argumente pentru a evita o retrogradare în categoria „junk”, care include state ale căror obligațiuni sunt considerate nerecomandate investițiilor.

Oficialul și-a exprimat încrederea în datele și explicațiile prezentate agenției de rating, în special în ceea ce privește evoluția bugetară și măsurile de reducere a deficitului.

Evaluarea S&P are loc într-un moment marcat de incertitudine politică și de creșterea datoriei publice. Potrivit unei analize Reuters, dificultățile în formarea unui nou guvern și presiunile asupra finanțelor publice sporesc riscurile asociate ratingului de credit al României.

România se confruntă cu un impas politic prelungit, care afectează capacitatea autorităților de a adopta decizii economice și bugetare. Lipsa unui guvern cu puteri depline complică inclusiv procesul de rectificare bugetară, necesar pentru redistribuirea fondurilor în funcție de cheltuielile estimate până la finalul anului.

În paralel, creșterea datoriei publice și a costurilor de finanțare reprezintă provocări pentru bugetul de stat. O eventuală retrogradare a ratingului de țară ar putea influența condițiile în care România se împrumută de pe piețele financiare și ar putea determina creșterea costurilor aferente datoriei.