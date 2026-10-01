Lumea sportului rege din România e în doliu. Corneliu Costinescu s-a stins din viață joi, 1 octombrie 2026, exact în ziua în care sărbătorea împlinirea vârstei de 91 de ani. Absolvent al Facultății de Educație Fizică cu specializarea fotbal, acesta a lăsat o amprentă de neșters asupra fotbalului moldave și național, anunță desteptarea.ro.

Istoria lui Corneliu Costinescu în fotbalul băcăuan a început în anul 1965, când a pus bazele formației Știința Bacău. În dublă calitate, de fondator și antrenor, el a reușit o performanță remarcabilă: în doar cinci sezoane, a promovat echipa din campionatul orășenesc până în Divizia B, eșalonul secund al fotbalului românesc de la acea vreme.

În sezonul 1974/1975, conducerea echipei-fanion a orașului, SC Bacău, i-a propus să preia funcția de președinte. Trecerea sa la cârma clubului principal a venit însă cu o decizie extrem de dificilă și dureroasă pe care a trebuit să o impună.

„Să fie desființată Știința! Copilul meu de suflet. Știam, însă, că rivalitatea existentă ar fi creat numai probleme. Întotdeauna a fost așa când într-un oraș au existat două echipe. Și la Cluj, și mai târziu la Ploiești, și la Craiova. Prin urmare, Știința trebuia sacrificată, chiar dacă asta însemna să-mi calc pe suflet. Până la urmă, problema s-a rezolvat cu mutarea echipei la Borzești”, spunea Corneliu Costinescu, în 2020, potrivit Deșteptarea.

Corneliu Costinescu a rămas în fruntea echipei SC Bacău până la începutul anilor `90, coordonând activitatea clubului timp de un deceniu și jumătate. Ulterior, din anul 1991, a preluat conducerea Asociației Județene de Fotbal Bacău, funcție pe care a exercitat-o timp de 14 ani, până în 2005.

În paralel cu activitatea din plan local, între 1993 și 2005, el a activat ca membru în Comitetul Executiv al Federației Române de Fotbal, ulterior avansând și ocupând funcția de vicepreședinte al FRF.