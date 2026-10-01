Politica

Președintele revine pe tema alegerilor anticipate

Președintele revine pe tema alegerilor anticipatesursa: Facebook
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Președintele Nicușor Dan a reiterat ideea că nu susține organizarea de alegeri parlamentare anticipate, susținând că un astfel de proces ar menține România în blocaj politic timp de cel puțin cinci luni.

Nicușor Dan nu vrea cu niciun chip alegeri anticipate

Șeful statului a explicat că, în această perioadă, un Guvern interimar nu ar putea face o rectificare bugetară, ceea ce ar afecta finanțarea unor servicii publice.

„Alegerile anticipate... Teoretic sună foarte bine. Adică partidele nu se înțeleg, ne întoarcem la popor, poporul decide. Numai că în practică noi suntem așa... Nu avem o rectificare, da? Un guvern interimar nu poate să facă rectificare. Alegerile anticipate înseamnă cinci luni în care noi nu putem face rectificare, înseamnă că nu mai dăm bani la ambulanțe, nu mai dăm bani la sistemul sanitar”, a afirmat președintele, într-o conferință de presă.

Nicușor Dan a subliniat că România depinde de împrumuturi pentru funcționarea curentă și că nu își permite să provoace instabilitate financiară într-o perioadă de criză politică.

„Noi suntem o țară care trăiește pe datorie de mult timp și, trăind pe datorie, nu poate să se joace cu fluxurile financiare care îi mențin activitatea curentă”, a spus șeful statului.

Președintele spune că finanțatorii României nu ar fi de acord cu alegerile anticipate

Președintele a afirmat și că mesajul primit din partea investitorilor care finanțează România a fost împotriva alegerilor anticipate.

„Mesajul pe care l-am primit de la investitorii - care sunt bănci, fonduri, fonduri de pensii și așa mai departe, care împrumută România și care îi asigură funcționarea curentă, a fost nu alegerilor anticipate”, a declarat Nicușor Dan.

Republica Moldova, alegeri

Sursa: Inquam Photos/Octva Ganea

El a susținut că o astfel de decizie ar presupune luni de campanie electorală, urmate de negocieri pentru formarea unui nou guvern, fără garanția că rezultatul ar schimba semnificativ configurația politică actuală.

„Eu sunt un om responsabil, adică nu ne jucăm de-a soarta acestei țări ca să vedem ce iese dintr-o alegere”, a afirmat președintele.

Nicușor Dan dă vina pe partide pentru blocajul politic

Nicușor Dan a criticat și faptul că România nu a avut un nou guvern imediat după căderea Cabinetului Bolojan în urma moțiunii de cenzură.

„O atitudine responsabilă ar fi fost să avem un guvern imediat după moțiunea de cenzură sau o bună înțelegere înainte de moțiunea de cenzură să nu ajungem la moțiune de cenzură”, a declarat el.

Președintele a susținut că, în negocierile politice, interesul de partid a prevalat în unele situații asupra celui național și a reiterat că nu consideră alegerile anticipate o soluție pentru actualul blocaj.

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