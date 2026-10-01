Politica

Nicușor Dan pune o condiție pentru viitorul Guvern: Fără AUR la guvernare

Nicușor Dan pune o condiție pentru viitorul Guvern: Fără AUR la guvernareNicușor Dan. Sursă foto: X
Google News Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google News Urmărește-ne pe Google News
Din cuprinsul articolului

Președintele Nicușor Dan a anunțat miercuri seară, la Praga, că va impune o condiție partidelor politice la următoarele consultări pentru formarea Guvernului: AUR să nu fie cooptat la guvernare.

Cum explică Nicușor Dan poziția față de AUR

Șeful statului a explicat că o eventuală participare a formațiunii la executiv ar putea afecta relațiile României cu partenerii externi, atât în domeniul securității, cât și în relația cu Uniunea Europeană.

Întrebat dacă va condiționa viitoarea desemnare a premierului de excluderea AUR din formula de guvernare, Nicușor Dan a răspuns afirmativ.

„Răspunsul este afirmativ. Nu dintr-o lipsă de respect față de simpatizanții AUR, ci pentru un mandat pe care cetățenii mi l-au dat acum un an și patru luni și mandatul ăsta spune păstrarea direcției pro-occidentale și o traiectorie financiară fără turbulențe pentru o stabilizare financiară a României și, din păcate, cum am văzut în multe manifestări, AUR nu îndeplinește aceste condiții”, a declarat președintele.

Nicușor Dan a susținut că o prezență a AUR la guvernare ar putea afecta relațiile României cu partenerii săi.

„România nu își permite asta în momentul ăsta și ăsta e mandatul pe care cetățenii mi l-au dat acum un an și patru luni”, a mai spus șeful statului.

sursa: Facebook

Nicușor Dan: „Am multe nume în cap”

Întrebat dacă intenționează să îi ofere PSD mandatul pentru formarea viitorului Guvern, președintele a evitat să indice un nume înaintea consultărilor oficiale cu partidele.

„Evident că, după aceste aproape 5 luni de tatonări, discuții, evident că am multe nume în cap. Și toată lumea a circulat scenarii, voturi. Cred că suntem toți experți, 126 plus 43... numai că n-ar fi constituțional să mă pronunț înainte să am o nouă consultare cu partidele politice”, a afirmat Nicușor Dan.

Președintele a anunțat că luni va convoca partidele la Palatul Cotroceni pentru o nouă rundă de consultări, după respingerea în Parlament a Guvernului condus de Siegfried Mureșan. Tot luni după-amiază urmează să facă o nouă desemnare pentru funcția de premier.

„După ce o să am discuții oficiale cu toate partidele, poate și discuții informale în zilele astea până luni, o să-mi formez o idee și, în baza acestui cumul de informații, voi nominaliza o persoană. Ce este singurul lucru cert este că luni după-amiază voi nominaliza pe cineva”, a declarat șeful statului.

Anunțul vine după ce Parlamentul nu a acordat miercuri votul de învestitură Guvernului propus de Siegfried Mureșan, ceea ce a determinat reluarea negocierilor politice pentru formarea unei majorități și desemnarea unui nou premier.

Stiri calde

10:10 - 128 de miliarde de lei pentru Sănătate. Cei mai mulți bani se duc în salarii și furnizori privați
10:03 - Hegseth lansează o competiție între state pentru găzduirea de noi baze militare
09:53 - Vicepreședintele USR Dâmbovița, reținut în dosarul de încălcare a sancțiunilor UE
09:42 - Noi suspiciuni în jurul șefei Fiscului Sector 1. Firma soacrei, profit spectaculos
09:37 - Meșteri populari, expoziții și muzică tradițională la București. Acces liber
09:31 - Fifor critică negocierile pentru formarea guvernului și respinge implicarea SUA în criza politică
09:25 - Franța și Germania dețin 35% din motorina UE. SUA cer eliberarea rezervelor
09:17 - Președintele, răspuns pentru cei care-l critică. Viziunea sa ideală pentru guvernare

HAI România!

Unde sunt „armatele” lui Călin Georgescu? Testul suprem al oportunismului

Unde sunt „armatele” lui Călin Georgescu? Testul suprem al oportunismului

Grindeanu a înscris luni. Miercuri, Bolojan ar putea primi nota de plată

Grindeanu a înscris luni. Miercuri, Bolojan ar putea primi nota de plată

Arestarea lui Georgescu eclipseazăi votul pentru guvernul Mureșan. Ce face AUR?

Arestarea lui Georgescu eclipseazăi votul pentru guvernul Mureșan. Ce face AUR?

Proiecte speciale