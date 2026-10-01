Președintele Nicușor Dan a anunțat miercuri seară, la Praga, că va impune o condiție partidelor politice la următoarele consultări pentru formarea Guvernului: AUR să nu fie cooptat la guvernare.

Șeful statului a explicat că o eventuală participare a formațiunii la executiv ar putea afecta relațiile României cu partenerii externi, atât în domeniul securității, cât și în relația cu Uniunea Europeană.

Întrebat dacă va condiționa viitoarea desemnare a premierului de excluderea AUR din formula de guvernare, Nicușor Dan a răspuns afirmativ.

„Răspunsul este afirmativ. Nu dintr-o lipsă de respect față de simpatizanții AUR, ci pentru un mandat pe care cetățenii mi l-au dat acum un an și patru luni și mandatul ăsta spune păstrarea direcției pro-occidentale și o traiectorie financiară fără turbulențe pentru o stabilizare financiară a României și, din păcate, cum am văzut în multe manifestări, AUR nu îndeplinește aceste condiții”, a declarat președintele.

Nicușor Dan a susținut că o prezență a AUR la guvernare ar putea afecta relațiile României cu partenerii săi.

„România nu își permite asta în momentul ăsta și ăsta e mandatul pe care cetățenii mi l-au dat acum un an și patru luni”, a mai spus șeful statului.

Întrebat dacă intenționează să îi ofere PSD mandatul pentru formarea viitorului Guvern, președintele a evitat să indice un nume înaintea consultărilor oficiale cu partidele.

„Evident că, după aceste aproape 5 luni de tatonări, discuții, evident că am multe nume în cap. Și toată lumea a circulat scenarii, voturi. Cred că suntem toți experți, 126 plus 43... numai că n-ar fi constituțional să mă pronunț înainte să am o nouă consultare cu partidele politice”, a afirmat Nicușor Dan.

Președintele a anunțat că luni va convoca partidele la Palatul Cotroceni pentru o nouă rundă de consultări, după respingerea în Parlament a Guvernului condus de Siegfried Mureșan. Tot luni după-amiază urmează să facă o nouă desemnare pentru funcția de premier.

„După ce o să am discuții oficiale cu toate partidele, poate și discuții informale în zilele astea până luni, o să-mi formez o idee și, în baza acestui cumul de informații, voi nominaliza o persoană. Ce este singurul lucru cert este că luni după-amiază voi nominaliza pe cineva”, a declarat șeful statului.

Anunțul vine după ce Parlamentul nu a acordat miercuri votul de învestitură Guvernului propus de Siegfried Mureșan, ceea ce a determinat reluarea negocierilor politice pentru formarea unei majorități și desemnarea unui nou premier.