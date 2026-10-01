Un bărbat în vârstă de 40 de ani a fost arestat în Texas, fiind suspectat că pregătea un atac violent asupra Capitoliului statului, la Austin, care ar fi urmat să aibă loc joi, 1 octombrie, potrivit Fox News.

Benny Caldera Jr. a fost reținut miercuri dimineață, în jurul orei 03:00, de o echipă SWAT a Departamentului pentru Siguranță Publică din Texas (DPS), la locuința sa din Converse, în apropiere de San Antonio.

Autoritățile spun că au primit marți informații considerate credibile despre un posibil „atac violent” asupra clădirii Capitoliului. Caldera a fost inițial încarcerat în Bexar County Jail și acuzat de infracțiunea de amenințare teroristă împotriva unui funcționar public, o faptă penală.

Ulterior, după ce a fost eliberat pe o cauțiune de 75.000 de dolari, el a fost preluat de FBI pentru a răspunde unor acuzații federale suplimentare.

Potrivit autorităților, informația privind presupusul plan a ajuns la DPS marți seară. Agenții diviziei de investigații criminale a DPS au lucrat împreună cu FBI și cu autorități locale pentru verificarea amenințării.

În jurul orei 03:00, miercuri, echipa SWAT a intervenit la locuința lui Caldera din Converse și l-a arestat. DPS l-a descris drept principalul suspect în anchetă.

Caldera a fost transportat la Bexar County Jail și acuzat de amenințare teroristă împotriva unui funcționar public. Înregistrările judiciare indică o cauțiune de 75.000 de dolari, iar informațiile publicate ulterior de autorități arată că FBI a preluat cazul pentru eventuale acuzații federale.

DPS nu a făcut publice, până în prezent, detalii complete despre modul în care urma să fie realizat atacul. Ancheta este în desfășurare, iar autoritățile au evitat să ofere informații care ar putea afecta investigația.

Potrivit unei informări transmise legislatorilor statului, persoana arestată era considerată principalul suspect într-un presupus plan care ar fi implicat și posibili complici. DPS nu a anunțat însă alte arestări și nici nu a confirmat public existența unor coautori.

Documente judiciare citate de Associated Press și alte publicații americane indică faptul că anchetatorii au primit informații de la persoane care îl cunoșteau pe Caldera. Unele dintre aceste documente menționează amenințări referitoare la Capitoliul din Austin. Aceste elemente fac parte din acuzațiile aflate în anchetă și nu reprezintă stabilirea vinovăției de către o instanță.

După eliberarea inițială pe cauțiune, situația juridică a lui Caldera s-a modificat. DPS a anunțat că bărbatul a fost preluat de FBI pentru a răspunde unor acuzații federale suplimentare legate de presupusul atac.

Detaliile acestor acuzații nu au fost făcute publice. Agenția federală nu a prezentat deocamdată informații complete despre eventualele infracțiuni federale care îi sunt imputate.

Ancheta este desfășurată de autorități federale și statale, iar situația juridică a suspectului poate evolua pe măsură ce sunt depuse noi acte în dosar.

În urma amenințării, DPS a notificat legislatorii din Texas și a anunțat o prezență sporită a forțelor de ordine în zona Capitoliului.

Clădirea Capitoliului din Austin a rămas deschisă în timpul programului normal. Autoritățile au precizat că măsurile suplimentare de securitate au ca scop protejarea angajaților, oficialilor statului și vizitatorilor. Pentru 1 octombrie nu erau programate audieri sau evenimente legislative, potrivit informațiilor publicate de The Texas Tribune.

Guvernatorul Texasului, Greg Abbott, a mulțumit DPS și FBI pentru intervenție. Într-un mesaj public, Abbott a declarat: „Texasul NU va tolera amenințările cu violență împotriva Capitoliului nostru”.

Până la acest moment, autoritățile nu au raportat victime sau persoane rănite în legătură cu presupusul plan. Cazul rămâne în investigație, iar FBI urmează să ofere, dacă va fi cazul, informații despre acuzațiile federale formulate împotriva lui Benny Caldera Jr.

Arestarea a avut loc înainte de data la care, potrivit informațiilor primite de autorități, ar fi urmat să fie comis presupusul atac, iar securitatea la Capitoliul din Austin a fost suplimentată.