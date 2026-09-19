Proiectul de construire a zidului de frontieră a intrat într-o nouă fază importantă în vestul Texasului, mai exact în regiunea Big Bend. Administrația Trump a demarat lucrările majore într-un sector în care planurile sale s-au lovit de o rezistență puternică din partea comunităților locale și a grupurilor de mediu, conform AFP.

Avansul lucrărilor reprezintă un pas crucial în implementarea planului evaluat la 46 de miliarde de dolari. Strategia urmărește echiparea graniței dintre Statele Unite și Mexic cu ziduri, bariere, drumuri de acces și tehnologie modernă, îndeplinind astfel una dintre principalele promisiuni electorale ale președintelui Donald Trump. În paralel, Serviciul Vamal și de Protecție a Frontierelor (CBP) susține că a reușit să dubleze ritmul de ridicare a structurii de protecție.

Reprezentanții Serviciului Vamal și de Protecție a Frontierelor au oferit detalii privind stadiul actual al intervențiilor din teren. Într-un comunicat adresat agenției Associated Press, aceștia au arătat că „instalarea panourilor zidului de frontieră este în curs” pe o porțiune de 47 de mile situată în comitatul Hudspeth din vestul Texasului, zonă cunoscută sub denumirea Big Bend 1.

Proiectul global din regiunea Big Bend este format din cinci zone distincte de lucru și se întinde pe o lungime de aproximativ 500 de mile, pornind dintr-o zonă a comitatului Hudspeth situată la sud de El Paso și până la Lacul Amistad.

Autoritățile nu au precizat data exactă la care au fost amplasate primele structuri din cadrul acestui sector. Cu toate acestea, pe harta interactivă găzduită de site-ul agenției, unde sunt publicate periodic noutăți privind evoluția șantierelor de la granița sudică, a fost furnizată o imagine sugestivă. O fotografie surprinde o macara în timp ce ridică un panou din oțel cu o înălțime de 30 de picioare și îl poziționează pe aliniament, sub supravegherea muncitorilor.

Noua etapă de construcție se desfășoară independent de un alt proiect de infrastructură de frontieră aflat în Parcul Național Big Bend. În acea zonă din apropiere, administrația a luat decizia de a suspenda temporar lucrările pentru a deschide un dialog cu cei care se opun inițiativei.

Planul CBP pentru regiunea extinsă Big Bend continuă să genereze nemulțumiri aprinse în rândul populației locale. Proprietarii de terenuri, organizațiile ecologiste, antreprenorii și crescătorii de animale din zonă s-au organizat împotriva proiectului, argumentând că această regiune izolată nu se confruntă cu un nivel ridicat de migrație ilegală care să justifice o astfel de barieră fizică.

În pofida faptului că primele panouri au fost deja montate în teren, activiștii au subliniat vineri că își vor menține poziția fermă și vor continua să se opună proiectelor de infrastructură de frontieră prevăzute pentru restul regiunii Big Bend.