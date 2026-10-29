Negocierile dintre regimul islamist din Iran și SUA pentru încetarea războiului sunt blocate de pretențiile Teheranului ca blocada americană asupra porturilor sale să înceteze. Președintele Iranului, Masoud Pezeshkian, a salutat o directivă atribuită liderului suprem Mojtaba Khamenei privind depășirea stării de „nici război, nici pace” dintre Teheran și Washington, considerând-o un pas important pentru viitorul țării, potrivit Fox News.

Declarațiile vin în contextul eforturilor diplomatice de reluare a negocierilor, în timp ce cele două state mențin poziții diferite asupra condițiilor pentru încheierea conflictului.

Potrivit agenției IRNA, Pezeshkian a descris inițiativa drept un moment important pentru stabilirea direcției viitoare a Iranului.

Cu o zi înainte, s-a afirmat că noul lider suprem Mojtaba Khamenei, despre care nu se știe dacă este în viață sau care e starea lui medicală, ar fi discutat cu Mohsen Rezaei, responsabil de securitatea națională, despre condițiile iraniene pentru încheierea războiului și necesitatea consolidării unității naționale.

Agenția Mehr a susținut că liderul suprem ar fi descris situația actuală drept o „răscruce”, pe fondul incertitudinii și al tensiunilor regionale.

Regimul islamist din susține că Statele Unite trebuie să ridice blocada porturilor iraniene înainte de începerea discuțiilor de pace. În schimb, Washingtonul solicită concesii din partea Teheranului în privința programului său nuclear.

Președintele american Donald Trump a negat miercuri că i-ar fi cerut vicepreședintelui JD Vance să inițieze negocieri cu Iranul. Reacția sa a contrazis astfel informațiile publicate de Wall Street Journal, potrivit cărora Vance ar fi transmis o scrisoare către Mohsen Rezaei pentru relansarea dialogului.

Trump a explicat că discuțiile despre o posibilă intervenție a vicepreședintelui ar fi vizat, de fapt, livrarea unor provizii medicale și ajutorarea persoanelor aflate în dificultate.

În timpul unui miting desfășurat în Ohio, liderul american a afirmat că industria militară iraniană se confruntă cu dificultăți în fabricarea dronelor, din cauza lipsei accesului la electricitate.

Trump a spus că regimul din Iran mai dispune de rachete, dar că producția de armament este afectată de situația actuală.

Totodată, președintele american a acuzat regimul iranian că poartă responsabilitatea pentru decenii de confruntări și pentru moartea unor militari americani, invocând inclusiv atacurile cu bombe amplasate pe marginea drumurilor.

Deocamdată, perspectivele reluării negocierilor rămân incerte, în condițiile în care Washingtonul și Teheranul nu au ajuns la un acord asupra condițiilor necesare pentru oprirea conflictului.