Președintele din Iran, Massoud Pezeshkian, i-a transmis marți omologului său rus, Vladimir Putin, că statele din Orientul Mijlociu își pot rezolva problemele regionale fără implicarea SUA, relatează AFP.

Întâlnirea a avut loc la Moscova, în marja unui summit dedicat energiei, liderul de la Teheran cerând totodată o cooperare mai strânsă cu Rusia

„Cred că suntem capabili să ne rezolvăm problemele în regiune fără să depindem de Statele Unite”, a declarat Pezeshkian. El a susținut că, dacă există voință politică, cele două țări își pot dezvolta relațiile în domenii precum economia, industria, știința, cultura, securitatea și apărarea.

La rândul său, Vladimir Putin a afirmat că a discutat cu liderul iranian despre situația din Orientul Mijlociu, care provoacă îngrijorare, exprimându-și speranța că evoluțiile din regiune vor fi pozitive.

Rusia și Iranul, două dintre țările puternic afectate de sancțiuni internaționale, și-au consolidat relațiile politice, economice și militare după invazia rusă a Ucrainei, în februarie 2022.

Ministrul iranian de Externe, Abbas Araghchi, declara săptămâna trecută că relațiile dintre Teheran și Moscova au ajuns la un nivel fără precedent.

Potrivit relatărilor din presa iraniană, Pezeshkian a evidențiat și creșterea producției de gaze naturale a țării, în pofida sancțiunilor internaționale, aceasta ajungând la aproximativ 300 de miliarde de metri cubi.

În paralel, negocierile dintre Teheran și Washington se află în impas, iar Statele Unite și Israelul și-au intensificat amenințările cu noi atacuri asupra Iranului. Putin a afirmat anterior că Moscova este pregătită să contribuie la medierea dintre Iran și Statele Unite.

Luni, discuțiile dintre Iran, Pakistan și Arabia Saudită s-au încheiat, potrivit Teheranului, cu un apel ca securitatea regională să fie asigurată de statele Orientului Mijlociu, fără intervenții externe. Poziția evidențiază eforturile regimului islamist din Iran de a limita influența americană și de a consolida cooperarea regională.