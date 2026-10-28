SUA ar putea relua bombardamentele intense în Iran

SUA au transmis mai multor țări arabe din Golf să fie pregătite pentru o campanie militară scurtă și intensă după alegerile intermediare americane, au declarat persoane informate despre conversații, citate de WSJ.

Comunicațiile prin canale diplomatice și militare se numără printre indiciile tot mai numeroase că SUA și Israelul se pregătesc să lanseze o nouă rundă de operațiuni militare grele împotriva Iranului, pentru a degrada puterea Teheranului și de a-l împinge spre negocieri.

Armata americană trimite un sistem Patriot suplimentar în Israel, din Texas, pentru a-și consolida apărarea antirachetă, potrivit datelor de urmărire a zborurilor și a doi oficiali. De asemenea, SUA a mutat trupele din bazele din Orientul Mijlociu, unde erau vulnerabile, în pregătirea unei noi runde de bombardamente.

Forțele americane din regiune și-au reaprovizionat munițiile, iar avioanele de bombardament și avioanele de vânătoare se pregătesc de atacuri, au declarat unii dintre oficiali.

Un grup suplimentar de atac al portavioanelor și o unitate expediționară a pușcașilor marini sunt, de asemenea, pregătite să se alăture unei flote de aproximativ 20 de alte nave de război care operează în Orientul Mijlociu luna viitoare, deși unele nave ar putea fi înlocuite.

Președintele Trump nu a decis să continue atacurile, dar înclină spre un atac post-electoral de amploare care ar putea viza infrastructura și siturile nucleare iraniene, au declarat persoane familiarizate cu gândirea sa.

Alternativa ar fi încercarea de a încheia o înțelegere. Eforturile diplomatice ale mediatorilor regionali au continuat, dar încă nu au dat roade.

„Am putea face o altă mică «Epic Fury»”, a spus Trump la un miting săptămâna trecută, referindu-se la campania intensă de bombardamente din primăvară a SUA și Israelului. „Sau vor fi de acord.”

Casa Albă a declarat că nu va comenta „planurile militare sensibile care ar putea exista sau nu”.

„Președintele Trump menține toate opțiunile pe masă pentru a se asigura că Iranul nu va putea avea niciodată o armă nucleară”, a declarat Casa Albă.

Președintele a declarat că nu va ataca Iranul înainte de alegerile de la jumătatea mandatului.

Aceste mișcări și planificarea aferentă sunt menite să-i ofere lui Trump opțiuni în cazul în care decide să efectueze un atac, au declarat persoane familiarizate cu planificarea. Departamentul de Război a declarat că sarcina sa este de a oferi astfel de opțiuni.

De asemenea, Israelul a pregătit planuri și ținte pentru un nou atac, a relatat WSJ. Prim-ministrul Benjamin Netanyahu a continuat să insiste pentru reluarea atacurilor în speranța de a degrada puterea Iranului și, în cele din urmă, de a răsturna regimul.

O revenire la atacurile aeriene ar însemna o schimbare de direcție în campania de presiune economică a administrației Trump. Sancțiunile mai stricte, împreună cu o blocadă navală, au întrerupt vânzările de petrol ale Iranului timp de luni de zile, au închis o mare parte din legăturile sale aeriene și au redus comerțul terestru, înăsprind presiunea asupra economiei deja în declin a țării.

„Dacă este nevoie să se țintească o amenințare tot mai mare, cum ar fi reconstituirea rachetelor, președintele Trump ar trebui să prezinte acest caz public și cu cât mai multe detalii posibil”, a declarat Behnam Ben Taleblu, director senior al programului Iran la Fundația pentru Apărarea Democrațiilor, un think tank american.

„⁠Altfel, în acest moment, SUA are o mână câștigătoare prin menținerea sancțiunilor și a blocadei. Ar trebui să își mențină cursul.”

SUA și Israelul au distrus o mare parte din programul nuclear al Iranului în conflictul mai scurt din iunie 2025.

Rafael Grossi, șeful Agenției Internaționale pentru Energie Atomică, a declarat marți Consiliului de Securitate al Națiunilor Unite că agenția sa nu a identificat nicio activitate de reparare sau reconstrucție a vreuneia dintre instalațiile avariate de atacurile din niciunul dintre cele două războaie.

El a spus însă că inspectorii săi nu au avut acces la instalații pentru a le verifica și a spus că AIEA nu a putut verifica dacă Iranul nu a deviat materiale nucleare. SUA au presat Iranul să permită inspectorilor să se întoarcă, dar acesta s-a opus.

Unul dintre siturile rămase care a stârnit îngrijorări - Muntele Târnăcopului - se află sub sute de metri de stâncă.

Iranul a amenințat pe canale publice și private că va răspunde oricărui atac cu lovituri dure asupra țintelor economice și civile din întreaga regiune. A lansat amenințări similare înainte de război, apoi a atacat baze americane și facilități diplomatice, precum și instalații energetice și aeroporturi din Golf.

În ciuda pagubelor provocate de SUA și Israel, Iranul deține un stoc de sute până la mii de rachete și a folosit perioada de acalmie din lupte pentru a-și consolida apărarea și a pregăti noi planuri de represalii.

Țara asamblează noi rachete balistice din piesele stocate. Oficialii israelieni sunt îngrijorați de viteza cu care Iranul și-a reconstruit activitatea.

Mediatorii din Orientul Mijlociu se străduiesc să reia discuțiile cu regimul din Iran pentru a preveni un nou val de lupte.