Nu a ieșit niciun câștigător clar în alegerile din Israel, conform sondajelor de ieșire publicate de Canalele 11, 12 și 13 marți seară, toate acestea arătând că nici blocul prim-ministrului Benjamin Netanyahu, nici blocul opoziției care încearcă să-l înlocuiască nu au obținut o majoritate de 61 de locuri în Knesset, potrivit Jerusalem Post.

Blocul opoziției, format din Yashar, B’Yachad, Yisrael Beytenu și Democrați, era estimat să câștige 49-51 de locuri, comparativ cu 51-52 pentru blocul lui Netanyahu.

Sondajele de la ieșirea de la urne ale Canalelor 13 și 11 au proiectat că atât blocul lui Netanyahu, cât și blocul opoziției erau la egalitate cu 51 de locuri fiecare, în timp ce sondajele Canalului 12 au proiectat că blocul lui Netanyahu va primi 52 de locuri.

Datele sondajelor au prezis că Likud va câștiga 27 de locuri, iar Yashar va câștiga 21-22 de locuri. Niciuna dintre părți nu părea să aibă o cale clară pentru a forma o coaliție, deși blocul opoziției a declarat victoria la scurt timp după publicarea sondajelor de ieșire de la urne.

Lista Unificată și Ra'am erau proiectate să câștige un număr record de 18-19 locuri, ceea ce ar putea face ca partidele arabe să fie esențiale în negocierile de coaliție.

Cu toate acestea, liderii opoziției au exclus în mare măsură formarea unui guvern cu partidele arabe, cu excepția lui Yair Golan, partidului democrat.

Cele mai recente sondaje dinaintea votului de marți au arătat că nici blocul lui Netanyahu, nici blocul opoziției nu au reușit să obțină o majoritate de 61 de locuri.

Prezența la vot a atins cel mai înalt nivel din cel puțin 1973, conform înregistrărilor Comitetului Electoral Central, care a urmărit prezența la vot la ore fixe pe parcursul zilei alegerilor de atunci.

Micile partide de dreapta aflate în apropierea pragului electoral, Poporul Israelului al lui Ofer Winter și Partidul Rezerviștilor Economici al lui Yoaz Hendel, erau ambele proiectate să nu atingă pragul necesar de 3,25%, ceea ce ar putea complica și mai mult eforturile blocului lui Netanyahu de a asigura o majoritate.