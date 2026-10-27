Premierul israelian Benjamin Netanyahu a acuzat marți, 27 octombrie 2026, partidele arabe că încearcă să „fure alegerile”, după ce au apărut informații despre persoane reținute în apropierea locuințelor lor cu plicuri care conțineau bani, potrivit France24. Declarațiile au fost făcute în ziua scrutinului parlamentar din Israel, primul organizat după atacul Hamas din 7 octombrie 2023.

Votul are loc într-un climat politic tensionat, în care Netanyahu se confruntă cu o opoziție fragmentată, iar partidele reprezentând cetățenii arabi ai Israelului ar putea avea un rol important în negocierile pentru formarea viitoarei coaliții de guvernare.

Autoritățile electorale au precizat că incidentul legat de plicurile cu bani este în curs de investigare și că nu au fost semnalate cazuri similare la nivel național.

După ce și-a exprimat votul, Benjamin Netanyahu a reluat criticile la adresa partidelor arabe, afirmând că acestea ar încerca să influențeze rezultatul alegerilor.

Comisia Electorală Centrală a transmis însă că persoanele vizate de incident nu ajunseseră încă la secțiile de votare și fuseseră depistate în apropierea locuințelor lor. Instituția a descris situația drept un caz localizat, aflat în curs de verificare.

În lipsa unor concluzii oficiale ale anchetei, acuzațiile premierului nu pot fi considerate o confirmare a unei tentative de fraudare a scrutinului.

Participarea la vot a fost ridicată încă de la începutul zilei. Potrivit Comisiei Electorale Centrale, prezența în primele trei ore ale scrutinului a ajuns la 16,68%, cel mai ridicat nivel înregistrat în acest interval de la alegerile din 1981.

Până la ora locală 10:00, peste 1,2 milioane de israelieni își exprimaseră opțiunea electorală, conform datelor prezentate de Dean Livne, directorul general interimar al instituției.

Cifrele se referă la primele ore ale votului și nu reprezintă participarea finală. Rezultatul general al scrutinului urma să fie stabilit după închiderea secțiilor și centralizarea voturilor.

În aceeași zi, poliția a arestat un bărbat care s-ar fi apropiat amenințător de Yair Golan, liderul formațiunii de centru-stânga Democrații, în timp ce acesta încerca să mobilizeze alegătorii într-un parc din Tel Aviv.

Potrivit partidului, agenții de securitate ai lui Golan au intervenit, iar un cuțit a căzut din hainele bărbatului. Poliția a confirmat arestarea și a precizat că suspectul, un bărbat în jurul vârstei de 20 de ani, era din Ierusalim.

Golan a declarat că intimidarea și violența nu îi vor descuraja pe susținătorii formațiunii sale. El a atribuit climatul ostil retoricii politice din campanie, criticându-l pe Netanyahu. Această interpretare îi aparține liderului opoziției, iar informațiile disponibile nu stabilesc independent motivul pentru care bărbatul s-ar fi apropiat de el.

Cetățenii arabi ai Israelului reprezintă aproximativ 21% din populația țării, potrivit informațiilor prezentate de France 24. O parte dintre aceștia votează pentru formațiuni care promovează drepturile minorității arabe și o soluție cu două state în conflictul israeliano-palestinian.

Listele arabe ar putea influența negocierile de după scrutin, într-un sistem în care alegătorii votează pentru partide, nu direct pentru un candidat la funcția de prim-ministru. Mandatele obținute în Knesset, parlamentul israelian, sunt esențiale pentru formarea unei majorități parlamentare.

Nicio formațiune nu a obținut singură majoritatea parlamentară în istoria Israelului, astfel că partidele trebuie să negocieze alianțe pentru a forma un guvern. În acest context, rezultatul formațiunilor arabe și capacitatea opoziției de a ajunge la un acord pot influența configurația viitoarei administrații.

Scrutinul din 27 octombrie este primul de la atacul Hamas din 7 octombrie 2023 și reprezintă un test electoral important pentru Netanyahu, liderul partidului Likud. În competiție se află și fostul premier Naftali Bennett, care a format o alianță electorală cu Yair Lapid, precum și Gadi Eisenkot, liderul formațiunii centriste Yashar.

În actuala coaliție, Netanyahu s-a bazat și pe partide ultraortodoxe, care au susținut menținerea unor scutiri de la serviciul militar pentru tinerii implicați în studiile religioase. Eisenkot a promis să pună capăt acestor exceptări de facto, transformând problema recrutării într-unul dintre subiectele importante ale dezbaterii politice.

Peste 30 de partide participă la scrutin, însă doar o parte dintre acestea sunt așteptate să obțină suficiente voturi pentru a intra în parlament. După închiderea secțiilor, negocierile pentru formarea unei coaliții ar putea dura săptămâni sau chiar luni.