Tensiunile politice din Israel ating cote maxime înainte de scrutinul electoral. Premierul Benjamin Netanyahu a provocat valuri de reacții negative după ce a distribuit o imagine generată de inteligența artificială ce înfățișează o explozie nucleară deasupra orașului Tel Aviv. Mesajul atașat avertizează populația că votarea oricărui alt candidat ar putea expune țara la pericolul unui al doilea Holocaust.

Șeful guvernului israelian a preluat și citat un mesaj publicat de Yuval Bloomberg, un activist de dreapta din sectorul tehnologic și autor al unei cărți împotriva Acordurilor de la Oslo. Postarea originală conținea o imagine generată prin inteligență artificială în care un nor uriaș în formă de ciupercă se ridica deasupra Tel Avivului în flăcări.

În mesajul distribuit de Netanyahu se subliniază că Israelul are de înfruntat o amenințare existențială reală și tangibilă.

„Dacă iranienii vor intra în posesia armelor nucleare, nimic altceva nu va mai conta. Totul devine nesemnificativ în faţa ameninţării existenţiale reprezentate de Iran şi de axa şiită.”

În același text se susține că scandalurile recente din jurul guvernului, inclusiv disputele privind scutirea ultraortodocșilor de la serviciul militar sau scandalul Qatargate, reprezintă doar o cortină de fum uriașă menită să ascundă singura problemă cu adevărat importantă.

„Dacă două bombe atomice ar cădea asupra centrului Israelului, cui i-ar mai păsa de toate aceste controverse fără sens?”

Autorul postării avertizează că fereastra de oportunitate pentru neutralizarea Iranului este limitată și depinde de prezența lui Donald Trump la Casa Albă, adăugând că generațiile viitoare nu vor ierta ratarea acestui moment istoric.

Demersul politic al lui Netanyahu vine în contradicție cu propriile declarații făcute în ultimele luni. Anterior, premierul insista asupra fapului că Israelul și Statele Unite au reușit să distrugă programul nuclear iranian în timpul confruntărilor recente.

În plus, criticii îl acuză pe premier că încearcă să creeze presiune pentru reluarea conflictului militar doar pentru a influența sau amâna votul decisiv, acuzații pe care Netanyahu le neagă. Surse militare menționează că șeful Statului Major al armatei israeliene, generalul-locotenent Eyal Zamir, ar fi declarat în discuții private că nu există o necesitate operațională pentru un atac asupra Teheranului înainte de alegeri.

Liderii politici rivali au reacționat vehement la strategia electorală a premierului, acuzându-l că folosește tactici de intimidare.

Gadi Eisenkot, președintele partidului Yashar și favorit în sondaje, a criticat dur atitudinea șefului guvernului.

„Netanyahu, eşti isteric. Ca în orice campanie electorală, este aceeaşi metodă bazată pe minciuni şi tactici de intimidare. De data aceasta, ameninţând cetăţenii israelieni cu distrugerea în masă. Şi asta după ce ai eşuat în atingerea obiectivelor războiului din Iran. Ai eşuat. Şi peste două zile, poporul Israelului îţi va demonstra asta la urne.”

La rândul său, Yair Golan, liderul Partidului Democraților, a cerut măsuri drastice împotriva premierului.

„Prim-ministrul Israelului a publicat o imagine cu o bombă atomică deasupra Tel Avivului. Cer ca acesta să fie ţinut departe de reţelele sociale. Omul acesta şi cei din jurul său şi-au pierdut minţile. Presiunea creşte. Marţi, îi vom înlocui pe cei care seamănă panică şi vom restabili securitatea şi bunul simţ în Israel.”

O poziție fermă a avut și Naftali Bennett, președintele formațiunii B’Yachad, care a catalogat avertismentele lui Netanyahu drept neadevărate.

„Aceasta este viziunea pe care o prezintă copiilor noştri. El susţine că numai dacă el este prim-ministru putem continua să trăim. Ne spune că, dacă pierde, vom muri cu toţii. Aceasta este o minciună. Statul Israel a luat naştere şi s-a consolidat cu mult înaintea lui şi va continua să existe mult după el. Poporul israelian este mai puternic decât orice politician. Dar are dreptate într-o privinţă: guvernul său ne conduce cu adevărat spre distrugerea economică, socială, politică şi de securitate.”

Tot din cadrul alianței B’Yachad, Yair Lapid a comentat ironic situația creată de mesajul transmis de premier.

„Una peste alta, are sens”, a glumit Lapid, făcând aluzie la faptul că Netanyahu le transmite cetățenilor că țara este în pericol de distrugere, dar în același timp renunță la ajutoarele de securitate și își expune economia sancțiunilor.