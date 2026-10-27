SUA, pregătite pentru un atac masiv în Iran. Petrolul se ieftinește

Forțele militare ale SUA staționate în Orientul Mijlociu sunt pregătite să lanseze operațiuni majore împotriva Iranului în termen de 96 de ore de la primirea unui ordin din partea președintelui Donald Trump, conform rapoartelor citate de Fox News.

Atacurile ar putea depăși probabil o operațiune militară limitată și menținerea status quo-ului, cum ar fi vizarea sistemelor radar, a lansatoarelor și a altor active. „Va fi un efort mare”, a explicat o sursă.

„Nu comentăm planuri militare sensibile care ar putea exista sau nu”, a declarat un oficial al Casei Albe, când a fost întrebat despre rapoarte.

„Președintele Trump menține toate opțiunile pe masă pentru a se asigura că Iranul nu va putea avea niciodată o armă nucleară”, a adăugat oficialul.

Comandamentul Central al SUA a evidențiat luni operațiunile de zbor în desfășurare la bordul USS George Washington, publicând imagini cu echipajul de pe puntea de pilotaj realimentând avioane în Marea Arabiei.

„Marinari americani realimentează aeronave în timpul operațiunilor de zbor la bordul USS George Washington (CVN 73)”, a scris CENTCOM pe X.

„Fiecare succes al misiunii militare începe și se termină cu oamenii”, a adăugat acesta. Portavionul este desfășurat în prezent în Marea Arabiei, în zonele de responsabilitate ale Flotei a 5-a a SUA și ale CENTCOM.

Președintele Donald Trump a declarat luni că Iranul este responsabil pentru declanșarea războiului dintre cele două țări.

„Nu am început războiul cu Iranul. Iranul a început războiul cu noi”, a spus Trump luni la un miting de campanie în Mississippi și a subliniat istoricul Iranului de acțiuni ostile împotriva Statelor Unite, care datează din 1979.

Trump a mai spus că liderii iranieni erau la doar două săptămâni distanță de dezvoltarea unei rachete nucleare și i-a descris ca fiind „oameni foarte inteligenți”. „Dar i-am bătut zdravăn. Și nu simt că am avut de ales.

„Erau la două săptămâni distanță de a avea o rachetă nucleară. Sunt considerați principalul sponsor statal al terorismului din lume”, a adăugat președintele.

Trump a mai spus că armistițiile anterioare cu Iranul au fost ineficiente, ignorând eforturile anterioare de dezescaladare a tensiunilor cu Iranul.

„Am făcut un mic armistițiu, care nu mi-a plăcut niciodată prea mult”, a spus el despre acordul din aprilie. „L-am considerat un fel de pierdere de timp”, a adăugat el.

„Dar, știți, vă place să ascultați profesioniști”, a spus Trump la un miting în Mississippi. „Dar am făcut un mic armistițiu, așa că am lăsat niște nave să intre.”

„Știți, vrem să fim amabili, dar a fost doar o pierdere de timp, din punctul meu de vedere.” „Dar facem o treabă. Facem o treabă pentru voi”, a adăugat Trump.

Armistițiul dintre SUA și Iran a intrat în vigoare în aprilie, după anunțul său inițial. Ulterior a fost oficializat și prelungit în cadrul Memorandumului de la Islamabad, pe 60 de zile, semnat în iunie, înainte de a se prăbuși în iulie.

Trump a criticat Iranul și pe Qasem Soleimani luni, arătând că regimul islamist de la Teheran este vinovat pentru decenii de victime americane cauzate de bombele sofisticate de pe marginea drumului.

„Din 1979, ei ne-au ucis oamenii timp de ani de zile”, a declarat Trump la un miting în Mississippi. „Mulți oameni au murit individual din cauza bombelor de pe marginea drumului”, a adăugat el.

„Soleimani. Știți, Soleimani. L-am ucis în primul meu mandat”. „Știți, avem oameni în toată țara fără picioare sau fără brațe, cu o față distrusă, oameni tineri, frumoși.

„Soleimani a fost părintele bombei de pe marginea drumului. Iar oamenii noștri deveneau foarte buni la detectarea lor. Așa că au început să le facă mai puternice și toate din plastic”, a spus el.

„Sunt făcute din plastic, așa că detectoarele de metale nu funcționează”, a explicat Trump înainte de a adăuga: „Asta a fost făcut de Iran pentru că ei au fabricat acele bombe. Ei au fabricat toate bombele de pe marginea drumului.”

„Le-au folosit. Era arma preferată a lui Soleimani”, a spus Trump. „Și v-am auzit, domnule congresman, ridicându-vă și spunând că despre 1979 este absolut adevărat”. „Așa a fost. Ne-au ucis oamenii și și pe mulți alții”, a spus președintele.

Oficiali din Arabia Saudită, Turcia și Pakistan s-au întâlnit luni la Teheran cu președintele iranian Masoud Pezeshkian, în încercarea de a dezescalada tensiunile din Orientul Mijlociu.

Liderii s-au concentrat pe „unitatea islamică, securitatea regională și poziția împotriva agresiunii israeliene susținute de SUA”, a declarat guvernul iranian într-o postare pe X. Întâlnirea a marcat, de asemenea, primul angajament la nivel înalt între Iran și cei trei semnatari ai pactului de apărare reciprocă de la Mecca din august.

În timpul discuțiilor cu ministrul saudit al Apărării, prințul Khalid bin Salman, șeful armatei pakistaneze, generalul Asim Munir, și șeful serviciilor secrete turcești, İbrahim Kalın, Pezeshkian a îndemnat națiunile islamice să acționeze ca „o singură forță”, Teheranul încadrând summitul în jurul securității regionale, solidarității islamice și rezistenței la acțiunile israeliene susținute de SUA.

Potrivit Reuters, Arabia Saudită a declarat, de asemenea, că vizita a avut scopul de a deschide canale de negociere pentru a „preveni revenirea escaladării militare”.

Generalul Mohsen Rezaei, secretarul Consiliului Suprem de Securitate Națională al Iranului, a găzduit întâlnirea de luni.

Ulterior, președintele iranian Masoud Pezeshkian a mers la Moscova, luni seară, înainte de summitul Forumului Țărilor Exportatoare de Gaze (GECF) de marți.

Președintele Vladimir Putin este așteptat să se întâlnească cu Pezeshkian marți, după ce i-a găzduit pe liderii GECF la un summit la Moscova, a declarat consilierul Kremlinului, Yuri Ushakov, potrivit Reuters.

Oficialii iranieni și ruși sunt așteptați să discute despre extinderea cooperării politice și economice, revizuirea progreselor înregistrate în ceea ce privește acordul lor de parteneriat strategic cuprinzător și abordarea evoluțiilor regionale și internaționale, potrivit IRNA.

Pezeshkian este, de asemenea, programat să se adreseze summitului marți, a precizat Habibollah Abbasi, directorul general al Departamentului de Relații Publice al Oficiului Prezidențial Iranian, a precizat agenția de presă.

GECF include Rusia, Iranul, Qatarul, Algeria, Egiptul, Nigeria, Emiratele Arabe Unite și Venezuela.

Prețurile petrolului au scăzut în urma unei creșteri abrupte, semnele de relaxare a ostilităților din Orientul Mijlociu determinând traderii să își relaxeze pozițiile, a relatat luni Reuters.

Contractele futures pe țițeiul Brent (LCOc1) au scăzut cu 0,78%, ajungând la 115,81 dolari pe baril, în timp ce țițeiul american (CLc1) a scăzut cu 1,46%, închizându-se la 101,76 dolari pe baril.

În ciuda pierderilor, țițeiul s-a menținut aproape de maximele recente, deoarece amenințările de securitate la adresa exportatorului Arabia Saudită au ținut piețele în alertă.

Teroriștii Houthii din Yemen au revendicat, de asemenea, responsabilitatea pentru vizarea aeroportului din Riad și a stațiilor de pompare de-a lungul conductei est-vest a Arabiei Saudite, a declarat publicația.