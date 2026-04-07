Rude ale lui Soleimani, fostul comandant al Gărzilor Revoluționare în SUA, reținute în SUA

Autoritățile americane au reținut membri ai familiei generalului iranian Qasem Soleimani, ucis în 2020, într-un caz care atrage atenția asupra politicilor de imigrație și a tensiunilor geopolitice dintre Statele Unite și Iran, potrivit Wall Street Journal.

Două persoane – identificate drept nepoata și strănepoata fostului comandant al Gărzii Revoluționare iraniene – au fost plasate în custodia serviciului american de imigrație (ICE) după ce statutul lor legal a fost revocat.

Cazul o vizează pe Hamideh Soleimani Afshar, nepoata lui Qasem Soleimani, și pe fiica acesteia. Departamentul de Stat al SUA a anunțat că ambele persoane au fost reținute după ce li s-a retras statutul de rezident permanent.

Într-un comunicat oficial citat de Reuters se precizează: „Hamideh Soleimani Afshar și fiica sa se află acum în custodia U.S. Immigration and Customs Enforcement”.

Secretarul de stat Marco Rubio a confirmat decizia, subliniind că măsura face parte dintr-un proces mai amplu de reevaluare a statutului unor persoane considerate a avea legături cu regimul iranian. Conform declarațiilor sale, cele două sunt „în curs de expulzare din Statele Unite”.

Oficialii americani au indicat că revocarea documentelor de rezidență a fost determinată de presupuse legături și manifestări de susținere față de Republica Islamică Iran și structurile sale militare.

Potrivit The Guardian, autoritățile au invocat „presupus sprijin pentru regimuri anti-americane” drept motiv pentru reținere.

Oficialii americani au acuzat-o pe Soleimani Afshar că ar fi fost „o susținătoare vocală a regimului iranian”.

De asemenea, presa americană menționează că decizia vine în urma unor evaluări privind activitatea publică a acesteia, inclusiv exprimări în mediul online.

Arestările au loc într-un moment de tensiuni ridicate între Statele Unite, Israel și Iran, pe fondul conflictului din 2026. Potrivit relatărilor internaționale, măsurile recente fac parte dintr-o strategie mai amplă de sancționare a persoanelor asociate cu structurile de putere de la Teheran.

Reuters subliniază că decizia de reținere a intervenit după ce autoritățile americane au revocat statutul legal al celor două persoane, în contextul unei politici mai ferme față de Iran.

În paralel, alte cazuri similare au fost raportate. Departamentul de Stat a retras și statutul legal al altor persoane cu legături cu elitele iraniene, inclusiv membri ai familiei unor oficiali de rang înalt.

Hamideh Soleimani Afshar este identificată ca fiind rudă directă a generalului Qasem Soleimani, fost comandant al Forței Quds din cadrul Gărzii Revoluționare iraniene. Acesta a fost ucis într-un atac cu dronă american în Irak, în ianuarie 2020, eveniment care a amplificat tensiunile dintre Washington și Teheran.

Potrivit relatărilor, fiica acesteia, în vârstă de aproximativ 25 de ani, a fost de asemenea reținută în cadrul aceleiași acțiuni.

Un martor citat de presa internațională a descris momentul intervenției autorităților: „A fost nebunie să văd ce s-a întâmplat”, a declarat un locatar din Los Angeles.

Cele două persoane se află în prezent în custodia ICE și urmează să fie supuse procedurilor de deportare, conform autorităților americane. Decizia finală va depinde de evoluția cazului în cadrul sistemului juridic american.

Potrivit declarațiilor oficiale, revocarea statutului de rezident permanent permite inițierea procedurilor de îndepărtare de pe teritoriul Statelor Unite.

În același timp, autoritățile au anunțat și interdicții de intrare în SUA pentru alți membri ai familiilor unor oficiali iranieni, într-un demers descris drept parte a unei politici mai largi de securitate.