Interes ridicat pentru unul dintre proiectele importante de infrastructură din zona Capitalei. Nu mai puțin de 15 oferte au fost depuse pentru construirea drumului de legătură dintre Autostrada Bucureștiului A0 și viitorul Terminal 1 al Aeroportului Otopeni, potrivit secretarului de stat în Ministerul Transporturilor și Infrastructurii, Ionel Scrioșteanu.

Printre companiile care au intrat în cursa pentru contract se regăsesc constructori cunoscuți de pe piața românească și internațională, precum Construcții Erbașu, Porr Construct, FCC Construccion, Aktor și Pizzarotti, alături de mai multe asocieri de firme.

Potrivit reprezentantului MTI, investiția este menită să îmbunătățească accesul către aeroport și să susțină dezvoltarea viitoarelor capacități ale acestuia.

„Prin această investiţie, continuăm dezvoltarea conectivităţii intermodale în jurul celui mai important aeroport al României şi pregătim infrastructura necesară pentru viitorul Terminal 2, facilitând şi transportul mărfurilor pentru zona cargo. De asemenea, va reduce durata traseului de 20 mi-nute până la doar 2 minute, scurtând un traseu de circa 20 km la 2,5 km”, spune oficialul din MTI într-o postare pe Facebook.

Proiectul prevede amenajarea unui drum cu o lungime de 2,55 kilometri, care va asigura conexiunea directă între Autostrada A0 și viitorul terminal al aeroportului. Totodată, vor fi construite două pasaje supraterane, peste DJ200B și peste Autostrada A0 Nord.

Investiția include și realizarea unui nod rutier de tip treflă cu Autostrada A0, cu bretele însumând aproximativ 7,5 kilometri, precum și un sens giratoriu la intersecția cu DJ200B Tunari.

Contractul are o valoare estimată de peste 400 de milioane de lei, iar termenul prevăzut pentru proiectare și execuție este de 30 de luni.

Noul drum va porni din zona kilometrului 29 al Autostrăzii Bucureștiului A0 și va asigura inclusiv accesul locuitorilor din Tunari, Dimieni și Balotești către autostradă, prin conexiunea cu DJ200B.

„Proiectul este esenţial pentru asigurarea accesului rapid şi eficient către viitorul terminal, dar şi pentru integrarea aeroportului în reţeaua majoră de transport rutier din zona Capitalei”, arată oficialul din MTI.

Șantierul de pe secțiunea Margina–Holdea a Autostrăzii A1 Lugoj–Deva înregistrează progrese, a anunțat secretarul de stat în Ministerul Transporturilor, Horațiu Cosma. Lotul este esențial pentru completarea legăturii pe autostradă dintre Sibiu și granița de vest.

„Tunelurile de pe Autostrada A1 Lugoj – Deva prind viteză”, scrie secretarul de stat din Ministerul Transporturilor, Horațiu Cosma, într-o postare pe Facebook.

Oficialul afirmă că pe șantierul lotului dintre Margina și Holdea, unde mai sunt de realizat aproximativ 9 kilometri de autostradă, progresul lucrărilor este unul foarte bun. Stadiul fizic al întregului proiect a depășit deja pragul de 65%.

Pe șantier sunt mobilizați în prezent peste 900 de muncitori și aproximativ 300 de utilaje, obiectivul fiind recuperarea întârzierilor acumulate de-a lungul anilor și respectarea termenelor asumate prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR).

„Muncesc cot la cot români din toate colțurile țării, mineri din Valea Jiului, români întorși în țară de pe marile șantiere de tuneluri din America de Sud, bosniaci sau sârbi”, mai arată Cosma.

Potrivit acestuia, în perioada următoare va fi adusă baza de producție pentru grinzile din beton necesare construcției podurilor de pe traseu. În cadrul acesteia vor fi realizate peste 300 de grinzi, fiecare având o lungime de 40 de metri și o greutate de aproximativ 80 de tone.

De asemenea, lucrările la infrastructura rutieră vor intra într-o nouă etapă, iar turnarea asfaltului este programată să înceapă în prima parte a lunii iulie.