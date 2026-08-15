Unele animale pot percepe lungimi de undă ale luminii care sunt invizibile pentru ochiul uman, iar această capacitate le oferă acces la o parte a spectrului vizual pe care oamenii nu o pot observa, potrivit cercetărilor despre vederea animalelor, potrivit National Geographic.

Păsările, albinele și anumite viețuitoare marine au sisteme vizuale diferite de ale oamenilor, cu receptori specializați pentru radiația ultravioletă sau pentru alte caracteristici ale luminii.

Diferența pornește de la structura retinei. Oamenii au, în mod normal, trei tipuri de conuri, celule specializate care răspund la diferite lungimi de undă și stau la baza vederii colorate.

Acestea sunt asociate cu sensibilitatea la zona roșie, verde și albastră a spectrului vizibil. Unele animale au însă un al patrulea tip de receptor, ceea ce le permite să distingă informații cromatice care pentru oameni nu există ca experiență vizuală.

O parte importantă a acestei diferențe este radiația ultravioletă, aflată dincolo de limita spectrului pe care ochiul uman îl poate percepe. Pentru oameni, lumina ultravioletă nu apare ca o culoare. Pentru unele animale, însă, ea reprezintă informație vizuală.

Albinele sunt un exemplu bine cunoscut. Ele pot detecta modele ultraviolete de pe anumite flori, inclusiv zone care funcționează ca niște „indicatoare” către nectar. O floare care pentru un om pare pur și simplu galbenă poate avea, pentru o albină, un model vizual mult mai complex.

Această abilitate are o utilitate directă pentru supraviețuire. Detectarea ultravioletului poate ajuta animalele să găsească hrană, să recunoască parteneri sau să distingă anumite semnale vizuale.

Multe păsări au patru tipuri de conuri, spre deosebire de cele trei întâlnite la oameni. În cazul speciilor cu vedere sensibilă la ultraviolet, acest al patrulea receptor extinde informația cromatică disponibilă.

Cercetătorii au demonstrat că păsările colibri pot distinge combinații de culori care nu fac parte din experiența vizuală umană. Studiile au arătat că aceste păsări pot percepe nu doar culorile spectrale pe care le vedem și noi, ci și combinații de semnale ultraviolete și culori vizibile.

Pentru oameni, expresii precum „culoare ultravioletă” sunt dificil de înțeles intuitiv, deoarece creierul nostru nu primește informația necesară pentru a construi o asemenea experiență vizuală. Nu este vorba doar despre faptul că animalele văd o nuanță mai intensă. Ele primesc un tip suplimentar de informație despre lumină.

Evoluția nu a dezvoltat aceste sisteme vizuale întâmplător. Vederea culorilor are legătură directă cu modul în care animalele își găsesc hrana, comunică și se reproduc.

La păsări, de exemplu, penajul poate reflecta radiație ultravioletă, iar aceste diferențe pot fi importante în interacțiunile dintre indivizi. La insecte, detectarea ultravioletului poate facilita identificarea florilor și orientarea către resurse.

Cu alte cuvinte, aceeași lume fizică poate conține informații diferite pentru fiecare specie, în funcție de receptorii cu care aceasta este echipată.

Unul dintre cele mai spectaculoase exemple este crevetele mantis, un crustaceu marin cunoscut pentru complexitatea ochilor săi. Unele specii au până la 12 tipuri de fotoreceptori, comparativ cu cei trei ai oamenilor. O parte dintre acești receptori sunt sensibili la ultraviolet.

Sistemul său vizual poate detecta inclusiv lumina polarizată, o proprietate a luminii pe care oamenii nu o percep în mod direct. Cercetările au arătat că anumite specii pot detecta chiar lumina circular polarizată, o capacitate extrem de rară în lumea animală.

Paradoxal, faptul că acest animal are foarte mulți receptori nu înseamnă neapărat că vede diferențele dintre culori mai bine decât oamenii. Experimentele au indicat că, în anumite condiții, crevetele mantis este mai puțin performant decât oamenii la discriminarea unor nuanțe foarte apropiate. Cercetătorii consideră că sistemul său vizual procesează informația într-un mod diferit de cel folosit de oameni.

Diferențele dintre vederea oamenilor și cea a altor animale arată că nu există o singură versiune a realității vizuale. Ceea ce oamenii numesc „culoare” este rezultatul modului în care ochii și creierul procesează anumite lungimi de undă ale luminii.

Un animal cu receptori suplimentari poate obține informații pe care noi nu le putem percepe fără instrumente speciale. În cazul ultravioletului, de exemplu, camerele și filtrele pot transforma radiația invizibilă pentru oameni într-o imagine pe care o putem analiza.

Astfel, florile, penajul păsărilor sau suprafețele din mediul marin pot conține semnale vizuale care există fizic, dar care rămân complet ascunse ochiului uman.