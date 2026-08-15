Fagure de Miere, prăjitura pregătită pentru cele două mari sărbători dedicate Maicii Domnului

Prăjitura Fagure de Miere este un desert apreciat pentru combinația dintre foile fragede, crema aromată, nucă și miere. În anumite regiuni ale României, prăjitura este asociată cu sărbătorile Maicii Domnului și este pregătită, potrivit tradiției, atât pe 15 august, de Adormirea Maicii Domnului, cât și pe 8 septembrie, de Nașterea Maicii Domnului.

Rețeta poate fi pregătită în casă fără ingrediente complicate, iar gustul este cu atât mai bun după ce prăjitura este lăsată câteva ore la rece, pentru ca foile să se frăgezească și aromele să se combine.

Ingrediente pentru foile cu miere

Pentru aluat sunt necesare:

2 ouă;

150 g zahăr;

100 g miere de albine;

100 g unt;

1 linguriță bicarbonat de sodiu;

450-500 g făină;

un praf de sare.

Ingrediente pentru crema cu nucă

Pentru cremă se folosesc:

500 ml lapte;

3 gălbenușuri;

120 g zahăr;

40 g amidon sau 50 g făină;

150 g unt, la temperatura camerei;

150 g nucă măcinată;

2 linguri de miere;

1 linguriță extract de vanilie.

Pentru decor se pot folosi nucă măcinată, miere și câteva bucăți de nucă.

Primul pas este pregătirea aluatului. Ouăle se amestecă bine cu zahărul, apoi se adaugă mierea și untul.

Compoziția se pune pe baie de aburi și se amestecă permanent până când zahărul se dizolvă, iar ingredientele formează o cremă omogenă. Se adaugă bicarbonatul de sodiu, moment în care amestecul va începe să își mărească volumul.

Vasul se ia de pe foc, iar compoziția se lasă câteva minute să se răcorească. Se adaugă treptat făina și se frământă până când rezultă un aluat moale, dar care poate fi întins.

Aluatul se împarte în patru bucăți egale. Fiecare bucată se întinde într-o foaie subțire, de dimensiunea tăvii în care va fi coaptă.

Foile se coc pe rând, în cuptorul preîncălzit la aproximativ 180 de grade Celsius. Sunt gata când capătă o nuanță ușor aurie. Nu trebuie lăsate prea mult la cuptor, deoarece se pot întări.

Pentru cremă, gălbenușurile se amestecă împreună cu zahărul și amidonul. Se adaugă treptat laptele rece și se omogenizează.

Compoziția se pune pe foc mic și se amestecă permanent până când se îngroașă. Crema se ia de pe foc și se lasă să se răcească.

Untul moale se mixează separat până devine cremos. Peste acesta se adaugă treptat crema răcită, apoi nuca măcinată, mierea și vanilia.

La final trebuie să rezulte o cremă fină, cu o aromă intensă de nucă și miere.

Prima foaie se așază pe un platou și se acoperă cu un strat uniform de cremă. Se continuă cu a doua foaie, un nou strat de cremă și apoi a treia foaie.

Ultimul strat de cremă se întinde peste cea de-a treia foaie, după care se așază ultima foaie.

Pentru un gust mai bogat, deasupra se poate întinde un strat foarte subțire de miere și se presară nucă măcinată. Se pot adăuga și câteva bucăți de nucă pentru decor.

Prăjitura se acoperă și se lasă la frigider cel puțin 8 ore. Ideal este să fie lăsată peste noapte. În acest timp, foile absorb din crema cu nucă și miere și devin fragede.

În tradiția populară, deserturile cu miere și nucă sunt asociate cu mesele de sărbătoare și cu momentele importante ale anului.

Fagurele de Miere este pregătit în unele familii pentru sărbătorile dedicate Maicii Domnului, atât pe 15 august, la Adormirea Maicii Domnului, cât și pe 8 septembrie, la Nașterea Maicii Domnului.