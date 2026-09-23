Dulceața de gutui este considerată din cele mai vechi timpuri o adevărată delicatesă. Istoria acestui fruct parfumat poartă o încărcătură simbolică deosebită. Romanii le ofereau iubitelor ca semn de credință și devotement, iar grecii antici considerau că gutuile sunt un dar al Afroditei, zeița iubirii.

Odată cu venirea toamnei, gutuile și-au făcut apariția pe tarabele piețelor, aducând cu ele un parfum irezistibil, dar și o serie de beneficii importante pentru organism. Chiar dacă de multe ori acest fruct este neglijat în alimentația zilnică, gutuile reprezintă adevărate comori nutritive. Ele sunt bogate în fibre și antioxidanți, ajută la hidratare, sprijină procesul de detoxifiere și îmbunătățesc sănătatea inimii.

Pentru a vă bucura de aroma lor deosebită tot timpul anului, vă prezentăm mai jos cele mai populare moduri de preparare.

Pentru prima variantă de rețetă aveți nevoie de următoarele ingrediente: 1,5 kg gutui, un kg zahăr, un litru de apă și o lămâie.

Procesul de preparare este unul simplu și la îndemâna oricui. Mai întâi, fructele se spală bine pentru a îndepărta puful de pe coajă, apoi se taie în felii mici și ulterior în cubulețe egale. Cubulețele se pun într-un vas pe aragaz împreună cu apa, zahărul și zeama proaspăt stoarsă de la lămâie.

Amestecul se lasă la fiert, la foc potrivit, timp de aproximativ o oră, până când se evaporă o parte din apă, siropul devine lipicios, iar bucățile de gutui capătă o culoare aurie și apetisantă. După ce s-a încheiat procesul de fierbere, dulceața fierbinte se toarnă în borcane sterilizate în prealabil și se lasă la răcit.

Dacă doriți un desert mai ușor, puteți opta pentru o rețetă fără zahăr adăugat. Ingredientele necesare sunt: cinci gutui, două mere, un litru de apă și 300 ml suc de lămâie.

Pentru preparare, merele și gutuile se curăță de coajă și li se scot cotoarele. Pulpa rămasă se dă prin răzătoare sau se mărunțește foarte bine cu ajutorul unui robot de bucătărie. Fructele procesate se pun într-un vas adânc, se adaugă puțină apă și se pun la fiert la foc mic. Este important să amestecați des în vas pentru ca compoziția să nu se lipească de fund.

Dulceața fără zahăr se lasă la fiert în jur de 20-30 de minute. La finalul procesului se adaugă sucul de lămâie proaspăt stors. Produsul obținut se pune în borcane sterilizate, care apoi se fierb la bain-marie pentru încă 30 de minute. Borcanele se scot din apă, se acoperă bine cu prosoape groase și se lasă să se răcească treptat la temperatura camerei.

O altă combinație extrem de apreciată este cea cu miez de nucă. Lista de ingrediente pentru această rețetă include: 1,5 kg gutui, un kg zahăr, 1,5 litri apă, o lămâie și 300 g miez de nuci.

Gutuile se spală, li se înlătură cotoarele, după care se taie cubulețe sau se dau pe răzătoarea mare, după preferință. Un pas important este să stropiți imediat gutuile cu zeamă de lămâie pentru a preveni oxidarea și înnegrirea lor. În paralel, apa și zahărul se pun într-un vas pe foc și se fierb până când zahărul este complet topit, iar siropul capătă o consistență densă.

În siropul obținut se adaugă gutuile pregătite și se lasă la fiert aproximativ 40 de minute, amestecând din când în când. Miezul de nucă se pune într-o tavă și se prăjește ușor timp de câteva minute, apoi se mărunțește. Nucile prăjite se adaugă peste gutui cu doar câteva minute înainte ca dulceața să fie gata. Preparatul se pune fierbinte în borcane, se pun capacele și se lasă învelite bine până a doua zi.