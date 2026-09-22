Salata de fasole verde cu maioneză și usturoi este un preparat clasic în bucătăria românească, apreciat pentru textura sa cremoasă și gustul intens. Acest aperitiv simplu se pregătește rapid, folosește ingrediente accesibile și este perfect pentru mesele de familie sau pentru zilele calde când doriți ceva gustos fără a petrece ore întregi lângă aragaz.

Pentru a obține o salată cu gust desăvârșit, aveți nevoie de ingrediente proaspete și de calitate. Lista include jumătate de kilogram de fasole verde (păstăi), trei căței de usturoi, două linguri mari de maioneză, o lingură de smântână, sare și piper după gust. Dacă folosiți fasole proaspătă, asigurați-vă că este fragedă și curățată corespunzător la capete. Puteți utiliza la fel de bine și fasole verde congelată, care reduce considerabil timpul de gătire.

Primul pas constă în fierberea păstăilor. Puneți o oală cu apă și o linguriță de sare pe foc. Când apa începe să clocotească, adăugați fasolea verde și lăsați-o să fiarbă timp de aproximativ zece până la cincisprezece minute, până când devine fragedă, dar își păstrează o ușoară fermitate.

Un truc important pentru a menține culoarea verde intensă este transferarea păstăilor fierbinți într-un bol cu apă rece și gheață imediat după ce le scurgeți. Acest proces oprește gătirea și păstrează textura plăcută. După câteva minute, scurgeți fasolea foarte bine de apă și tăiați-o în bucăți mai mici, potrivite pentru salată.

Următorul pas este pregătirea sosului aromată. Pisați cățeii de usturoi până devin o pastă fină. Într-un bol încăpător, amestecați maioneza cu smântâna, usturoiul pisat, sarea și piperul măcinat. Smântâna adăugată ajută la tăierea senzației de grăsime a maionezei și oferă o consistență mult mai aerată.

Puneți fasolea verde bine scursă peste sosul de maioneză și amestecați ușor până când toate bucățile sunt acoperite uniform. Tastați preparatul și ajustați cantitatea de usturoi sau sare după preferințele personale.

Salata de fasole verde cu maioneză și usturoi este mult mai gustoasă dacă este lăsată la frigider cel puțin o oră înainte de servire. În acest timp, aromele se întrepătrund perfect. Preparatul se poate servi ca aperitiv, alături de pâine proaspătă, sau ca garnitură pentru preparate din carne la grătar sau pește. Se păstrează la rece într-un recipient închis etanș timp de două până la trei zile.