Acord strategic pentru Arctica: Donald Trump, Mette Frederiksen și Jens-Frederik Nielsen consolidează securitatea NATO și blochează influențele externe în Groenlanda.

Preşedintele american Donald Trump a semnat marţi, la New York, un acord strategic cu Danemarca şi Groenlanda. Ceremonia a avut loc în marja Adunării Generale a ONU și stabilește instalarea unor noi zone de apărare americane în sudul şi estul acestui teritoriu arctic, precum și continuarea activităţilor Statelor Unite la baza americană Pituffik, din nordul Groenlandei, relatează AFP.

La eveniment, preşedintele american a fost înconjurat de premierii danez Mette Frederiksen şi gronlandez Jens-Frederik Nielsen. Şeful statului american a salutat începutul unei relaţii ”fantastice”, pe care o consideră în beneficiul NATO. Înţelegerea semnată prevede o consolidare clară a prezenţei militare americane pe uriaşul teritoriu arctic.

În cadrul discursului susținut în faţa membrilor Adunării Generale a ONU, Donald Trump a anunţat construirea a ”două baze militare foarte mari”. Potrivit textului oficial, Statele Unite vor putea înfiinţa noi zone de apărare la Narsarsuaq, localitate situată în sudul Groenlandei, şi la Mestersvig, pe coasta de est. De asemenea, Washingtonul va putea să-şi modernizeze şi să-şi dezvolte activităţile la Pituffik, în nordul insulei, unde dispune deja de o bază militară activă.

Documentul include și o clauză importantă privitoare la viitorul instituţional al Groenlandei. În ipoteza în care acest teritoriu își va exercita dreptul la autodeterminare şi va deveni independent, Copenhaga şi Nuuk se angajează ca noul stat să rămână membru NATO.

„Guvernul Regatului Danemarcei şi Guvernul Groenlandei se vor asigura împreună ca statul goenlandez independent să accepte să rămână un stat membru NATO”, prevede acordul.

În plus, înțelegerea interzice oricărui actor din afara Uniunii Europene şi NATO să exercite vreun control în sectoarele strategice de pe insulă.

„Având în vedere ameninţarea la adresa securităţii naţionale şi ordinii publice pe care o reprezintă eforturile sporite ale adversarilor în vederea extinderii influenţei şi controlului lor asupra Groenlandei, părţile convin ca statele sau investitorii care provin dintr-un stat care nu este membru NATO, nici partener NATO şi nici stat membru UE să nu fie autorizaţi să exercite un control (...), o influenţă semnificativă sau să aibă acces la informaţii care nu sunt publice, susceptibile să constituie o ameninţare la adresa securităţii naţionale sau ordinii publice în sectoatre sau în activităţi extrem de sensibile de pe teritoriul Groenlandei”, se arată la Articolul 10 al acordului.

Înaintea semnării, Guvernul danez a subliniat că noul pact va consolida securitatea în Arctica şi în Atlanticul de Nord, recunoscând în același timp „suveranitatea şi integritatea teritorială a regatului” danez, precum şi dreptul poporului groenlandez la autodeterminare.

Semnarea acordului a fost salutată și la nivel european. Antonio Costa, preşedintele Consiliului European, a catalogat această înțelegere drept un pas „pozitiv” pentru securitatea regională.

„Acesta este un pas pozitiv înainte în cooperarea transatlantică şi în securitatea Arcticii, care are la bază respectarea suveranităţii, integrităţii teritoriale şi dreptului poporului groenlandez la autodeterminare”, a salutat pe X Antonio Costa.