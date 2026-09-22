Planuri de evacuare într-o țară NATO. Avertismentul premierului despre Rusia

Planuri de evacuare într-o țară NATO. Premierul Lituaniei, Mindaugas Sinkevičius, a declarat, într-un interviu acordat BBC Newsnight, că autoritățile au pregătit planuri de evacuare pentru mai multe scenarii, pe fondul amenințărilor resimțite dinspre Rusia. Șeful Guvernului de la Vilnius spune însă că Lituania nu se va preda în cazul unui atac și este pregătită să intre în luptă.

Declarațiile vin la o săptămână după ce un avion de vânătoare italian aflat într-o misiune NATO a doborât o dronă care pătrunsese în spațiul aerian lituanian. Incidentul a amplificat preocupările legate de securitate într-o țară membră NATO care are frontieră terestră cu enclava rusă Kaliningrad.

Mindaugas Sinkevičius a afirmat că lituanienii se simt „ameninţaţi constant” de Rusia, inclusiv pe fondul incidentelor în care drone au ajuns în spațiul aerian al țării.

Premierul a declarat că Lituania are pregătite planuri pentru „o serie de scenarii”, fără ca toate detaliile acestora să fie făcute publice. Printre situațiile luate în calcul se află evacuarea persoanelor în vârstă din orașe, astfel încât deplasarea să se desfășoare „fără probleme” și să fie evitate blocajele de trafic.

„Ne gândim la o serie de scenarii, dar nu toate sunt discutate pe larg în public”, a declarat Sinkevičius pentru BBC. „Ne confruntăm cu ameninţări concrete, nu zilnic, dar le resimţim şi reprezintă o realitate pentru noi.”

În același timp, șeful Guvernului lituanian a spus că existența unor planuri de evacuare nu înseamnă că țara sa ar renunța la apărare în cazul unui atac.

El a declarat pentru „Newsnight” că, dacă ţara sa ar fi atacată, „vom riposta... vom intra în luptă”.

Lituania este membră NATO și se află pe flancul estic al Alianței, având o frontieră terestră comună cu Kaliningrad, enclava rusă situată între Lituania și Polonia.

Sinkevičius a vorbit și despre modul în care statele europene își privesc propria apărare. Premierul a afirmat că Marea Britanie are nevoie de o „schimbare de mentalitate” în ceea ce priveşte abordarea sa în materie de apărare, în timp ce Lituania se află „mai aproape de graniţă şi mai aproape de ameninţare”.

Mesajul premierului apare la aproximativ o săptămână după incidentul produs în spațiul aerian lituanian. Pe 15 septembrie, un avion italian care participa la misiunea NATO de apărare aeriană în regiunea baltică a doborât o dronă care intrase în Lituania.

Incidentul cu drona și apropierea geografică de Rusia sunt printre elementele invocate de premier atunci când vorbește despre sentimentul de amenințare resimțit în Lituania și despre necesitatea pregătirii pentru mai multe scenarii.