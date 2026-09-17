Polonia a ridicat joi, 17 septembrie, nivelul de pregătire al apărării antiaeriene și a suspendat temporar operațiunile pe aeroporturile din Lublin și Rzeszów, după ce Rusia a lansat noi atacuri cu drone asupra vestului Ucrainei, în apropierea frontierei poloneze, potrivit agenției Reuters.

Măsurile au fost prezentate de autoritățile de la Varșovia drept preventive, pentru protejarea spațiului aerian polonez.

Comandamentul Operațional al Forțelor Armate Poloneze a anunțat că aviația militară a fost activată, iar sistemele terestre de apărare antiaeriană și cele de recunoaștere radar au fost trecute într-un nivel ridicat de pregătire.

În același timp, Agenția Poloneză pentru Servicii de Navigație Aeriană (PANSA) a suspendat temporar zborurile pe aeroporturile Lublin și Rzeszów din cauza activităților aviației militare.

Potrivit Comandamentului Operațional polonez, activarea forțelor aeriene are legătură directă cu atacurile rusești desfășurate în Ucraina.

Autoritățile au precizat că măsurile sunt de natură preventivă și urmăresc asigurarea și protejarea spațiului aerian, în special în regiunile poloneze aflate în apropierea zonelor ucrainene vizate de atacuri. Nu a fost raportată, în informațiile disponibile până acum, o încălcare a spațiului aerian polonez în timpul operațiunii de joi.

Operațiunea a inclus ridicarea unor aeronave militare și aducerea sistemelor radar și de apărare antiaeriană într-o stare de pregătire sporită.

Potrivit informațiilor publicate de presa internațională, suspendarea operațiunilor la cele două aeroporturi a durat aproximativ 40 de minute, iar măsurile militare au fost încheiate ulterior.

Cele două aeroporturi se află în estul și sud-estul Poloniei, relativ aproape de frontiera cu Ucraina.

Aeroportul Rzeszów-Jasionka are o importanță strategică deosebită în contextul războiului din Ucraina, fiind unul dintre principalele puncte logistice pentru deplasările și transporturile internaționale către această țară.

Lublin 11:50 słychać syreny alarmowe Ludzie mają chill pic.twitter.com/YLjOXJh7xw — Agatha💃🏼🐙 (@GabrielaCat1191) September 17, 2026

Poziția geografică a celor două aeroporturi explică și măsurile de precauție luate atunci când Rusia desfășoară atacuri aeriene de amploare în vestul Ucrainei. În astfel de situații, autoritățile poloneze pot restricționa temporar traficul civil pentru a permite desfășurarea operațiunilor militare și pentru a reduce riscurile pentru aviația civilă.

Măsurile de joi nu reprezintă un caz izolat. Polonia și-a activat în mod repetat aviația militară și sistemele de apărare în această perioadă, pe fondul atacurilor rusești desfășurate în apropierea graniței sale.

Reuters relata anterior că Varșovia a consolidat inclusiv protecția infrastructurii de la punctele de trecere a frontierei cu Ucraina, după incidente recente în apropierea graniței. Autoritățile poloneze au început să instaleze structuri de protecție și puncte de observare în mai multe zone de frontieră.

Activarea apărării aeriene are loc într-un context regional sensibil, după mai multe incidente care au determinat statele NATO din flancul estic să acorde o atenție sporită activității dronelor rusești.

În paralel cu măsurile luate de Polonia, Rusia a continuat atacurile aeriene asupra mai multor regiuni din Ucraina.

Reuters a relatat joi că Rusia a lansat un atac major cu rachete și drone asupra Kievului și altor orașe ucrainene. Atacul a provocat victime și pagube în mai multe regiuni, inclusiv asupra infrastructurii energetice.

Cu o zi înainte, drone rusești au lovit inclusiv infrastructura de transport din Ucraina. Un atac asupra unui autobuz și al unui tren s-a soldat cu cinci morți, potrivit autorităților ucrainene citate de Reuters.