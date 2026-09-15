O dronă care a pătruns în cursul nopții în spațiul aerian al Lituaniei a fost doborâtă de avioane de vânătoare ale NATO, a anunțat președintele lituanian Gitanas Nausėda, citat de BBC. Incidentul a avut loc în contextul intensificării atacurilor rusești asupra Ucrainei și al creșterii numărului de drone care ajung accidental în spațiul aerian al statelor europene.

Potrivit autorităților de la Vilnius, drona a intrat probabil în sudul Lituaniei, în apropierea orașului Kaunas, după ce ar fi venit din Belarus. Incursiunea a fost detectată la scurt timp după miezul nopții.

„O dronă care tocmai a pătruns în spațiul aerian al Lituaniei a fost distrusă de avioanele de vânătoare ale NATO”, a transmis Nausėda pe platforma X.

Deocamdată, originea aparatului nu a fost stabilită. Un reprezentant al Centrului Național de Gestionare a Crizelor din Lituania a precizat că investigația este în desfășurare. Marți dimineață, autoritățile au emis alerte privind drone în Vilnius și în regiunea din jurul capitalei.

Ministerul Apărării de la Vilnius a lăudat reacția forțelor lituaniene și a piloților italieni implicați în Misiunea NATO de Apărare Aeriană, calificând intervenția drept una rapidă și responsabilă.

Incidentul are loc în apropierea frontierei cu Belarus, aliat al Rusiei. Lituania își împarte o mare parte din frontiera sudică și estică cu acest stat.

Autoritățile lituaniene au raportat și duminică observarea unor drone. Un obiect despre care s-a estimat că provenea din Belarus ar fi traversat teritoriul Lituaniei înainte de a ajunge în spațiul aerian al Rusiei. Incidentul nu a generat atunci o alertă de amenințare aeriană.

Și Polonia a anunțat marți că a început „operațiuni aeriene” în spațiul său aerian, pe fondul activității dronelor rusești care participă la atacurile asupra Ucrainei.

Varșovia a precizat că măsurile au caracter preventiv și urmăresc „securizarea și protecția spațiului aerian”, în special în zonele aflate în apropierea regiunilor ucrainene vizate de atacuri.

Incidentele se înscriu într-un fenomen devenit tot mai frecvent în Europa de la începutul invaziei ruse la scară largă în Ucraina. Drone militare sau aparate care și-au deviat traiectoria au fost observate în mai multe rânduri în statele baltice și în Polonia.

În acest an, avioane de vânătoare NATO au fost mobilizate în mai multe rânduri după ce drone ucrainene au pătruns în spațiul aerian al Estoniei și Letoniei. Kievul a explicat astfel de incidente prin utilizarea războiului electronic de către Rusia, care poate modifica traiectoria de zbor a dronelor.

Lituania, Estonia și Letonia sunt membre NATO din 2004 și beneficiază de garanția colectivă prevăzută de Articolul 5 al Alianței, potrivit căruia un atac armat împotriva unui stat membru este considerat un atac împotriva tuturor.

Incidentul s-a produs în timp ce Ucraina și Rusia continuă schimburile de atacuri. Președintele Volodimir Zelenski a declarat că Kievul este pregătit pentru măsuri de dezescaladare dacă Moscova procedează la fel, în urma unui anunț al președintelui american Donald Trump privind un acord referitor la evitarea atacurilor asupra infrastructurii energetice.

În același timp, forțele ucrainene au continuat atacurile cu rază lungă asupra unor ținte militare ruse din Krasnodar, în timp ce Rusia a lansat 102 drone asupra Ucrainei.