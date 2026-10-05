Președintele Nicușor Dan se pregătește să facă a patra desemnare pentru funcția de premier, după ce primele trei variante nu au dus la instalarea unui Guvern cu puteri depline. Potrivit surselor EVZ, președintele Nicușor Dan are de ales între Eugen Tomac și Luca Niculescu pentru cea de-a patra desemnare a unui candidat la funcția de premier. Numele celor doi sunt luate în calcul după ce primele trei încercări de formare a unui Guvern nu au dus la învestirea unui nou Executiv. Decizia șefului statului este așteptată după consultările cu partidele parlamentare.

Criza politică a început pe 5 mai 2026, când Guvernul condus de Ilie Bolojan a fost demis prin moțiune de cenzură. De atunci, Nicușor Dan i-a desemnat succesiv pe Eugen Tomac, Adrian Veștea și Siegfried Mureșan pentru funcția de prim-ministru..

Eugen Tomac a fost prima persoană desemnată de Nicușor Dan pentru funcția de prim-ministru, în luna iunie. Acesta și-a depus însă mandatul înainte de votul din Parlament, după ce nu a reușit să strângă sprijinul necesar pentru formarea unei majorități.

Numele său a revenit ulterior în discuțiile pentru conducerea Guvernului. Inclusiv înaintea consultărilor de luni, Tomac se află printre variantele vehiculate pentru o nouă nominalizare.

O altă variantă aflată pe masa discuțiilor este Luca Niculescu, secretar de stat în Ministerul Afacerilor Externe și coordonator național pentru procesul de aderare a României la OCDE.

Numele său a fost vehiculat încă din luna septembrie în negocierile dintre liderii politici. Kelemen Hunor confirma atunci că Luca Niculescu a fost discutat ca posibilă soluție pentru funcția de premier, în contextul căutării unei formule care să poată strânge o majoritate parlamentară.

Varianta unui premier independent a rămas în discuție și înaintea noii runde de consultări de la Palatul Cotroceni.

Prima alegere a președintelui a fost chiar Eugen Tomac. Acesta a fost desemnat candidat pentru funcția de prim-ministru pe 4 iunie 2026.

Zece zile mai târziu, pe 14 iunie, Tomac și-a depus mandatul, după ce nu a reușit să contureze o majoritate parlamentară care să susțină viitorul Guvern. În aceste condiții, candidatura sa nu a mai ajuns la votul de învestitură din Parlament. În aceeași zi, Nicușor Dan a semnat decretul prin care a revocat desemnarea lui Tomac și l-a nominalizat pe Adrian Veștea.

Adrian Veștea a fost a doua variantă aleasă de președintele Nicușor Dan. Spre deosebire de Tomac, acesta a mers în Parlament cu programul de guvernare și echipa propusă.

Votul de învestitură a avut loc pe 22 iunie. Guvernul Veștea a primit 189 de voturi „pentru” și 23 de voturi „împotrivă”, fiind exprimate în total 212 voturi. Pentru instalarea Executivului erau necesare cel puțin 233 de voturi favorabile, astfel că propunerea a fost respinsă.

După acest eșec, negocierile politice au continuat timp de mai multe luni, fără ca România să ajungă la o formulă care să strângă majoritatea necesară în Parlament.

Pe 17 septembrie, Nicușor Dan l-a desemnat pe europarlamentarul PNL Siegfried Mureșan pentru funcția de premier. Acesta a devenit a treia propunere făcută de șeful statului de la demiterea Guvernului Bolojan.

Guvernul propus de Mureșan a ajuns la vot pe 30 septembrie, însă nu a obținut nici el sprijinul necesar. Din cei 464 de parlamentari, 321 au fost prezenți la ședință, iar 197 de voturi au fost valabil exprimate.

Cabinetul Mureșan a primit 182 de voturi „pentru” și 15 „împotrivă”, cu 51 mai puține voturi favorabile decât cele 233 necesare pentru învestire. Parlamentarii AUR nu au fost prezenți în sală, iar cei ai PSD au participat la ședință, dar nu au votat. După respingerea Cabinetului Mureșan, Nicușor Dan a convocat pentru 5 octombrie o nouă rundă de consultări cu partidele parlamentare, urmând să facă o nouă desemnare pentru funcția de prim-ministru.

Eugen Tomac revine astfel în poziția de premier desemnat, după ce prima sa încercare, din luna iunie, s-a încheiat înainte de votul Parlamentului.