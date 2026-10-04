Agenția de evaluare financiară S&P a reconfirmat ratingul suveran al României la nivelul BBB- cu perspectivă negativă, menținând astfel țara în categoria recomandată pentru investiții. Decizia confirmă anumite progrese economice, însă raportul de specialitate scoate în evidență și faptul că instabilitatea politică rămâne un risc major pentru perioada următoare.

Eurodeputatul PNL Siegfried Mureșan a explicat pe Facebook importanța menținerii acestui statut, subliniind că evitarea retrogradării a prevenit costuri considerabil mai mari pentru populație decât măsurile adoptate în ultimul an.

Un statut financiar afectat negativ modifică radical dinamica economică și percepția piețelor internaționale. Potrivit reprezentantului european, o declasare la nivelul junk ar fi adus consecințe vizibile aproape imediat în viața de zi cu zi a populației.

„Retrogradarea înseamnă că totul se schimbă în relaţia cu investitorii: mai puţine investiţii, mai puţine locuri de muncă, dobânzi mai mari, datoria va fi mai greu de plătit, iar fiecare om ar resimţi acest lucru imediat. De aceea evitarea retrogradării este atât de importantă. Costurile retrogradării ar fi mult mai mari pentru fiecare om decât au fost măsurile luate în ultimul an. Responsabilitatea este necesară. Populismul costă. Să nu luăm niciodată decizii despre care ştim că vor avea consecinţe negative asupra oamenilor”, a explicat Mureşan.

Niciun stat membru al Uniunii Europene nu a mai fost retrogradat la nivelul de speculativ în ultimul deceniu. Ultimele țări din blocul comunitar care au trecut prin astfel de declasări au fost Grecia în aprilie 2010, Irlanda în iulie 2011, Ungaria și Portugalia în noiembrie 2011, Cipru în iunie 2012 și Slovenia în mai 2013, toate fiind afectate de crize economice profunde la momentul respectiv.

În acest context, Siegfried Mureșan a adresat un mesaj de felicitare premierului interimar Ilie Bolojan pentru activitatea care a permis menținerea poziției financiare a țării pe piețele internaționale.

„Munca serioasă merită apreciată, nu atacată. Ceea ce am obţinut trebuie protejat în perioada următoare, altfel sacrificiile oamenilor din acest an au fost degeaba”, a afirmat europarlamentarul PNL.