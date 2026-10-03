Premierul demis Ilie Bolojan afirmă că prelungirea crizei politice ar putea afecta încrederea finanțatorilor în România, în ciuda menținerii ratingului de țară de către agenția Standard & Poor’s (S&P).

Liderul PNL susține că respectarea angajamentelor financiare și reducerea deficitului bugetar au contribuit la păstrarea calificativului, însă atrage atenția că viitorul Executiv trebuie să continue măsurile de disciplină fiscală.

Bolojan își dorește formarea cât mai rapidă a unui guvern stabil, care să mențină direcția economică actuală și să evite cheltuielile care nu pot fi susținute de resursele disponibile. Premierul interimar avertizează că prelungirea impasului politic ar putea pune în pericol eforturile depuse până acum și ar putea îngreuna accesul României la finanțare.

„Rezultatele consistente, respectarea angajamentelor şi menţinerea fermă a direcţiei au făcut posibilă menţinerea ratingului de ţară al României de către agenţia Standard & Poor’s, în pofida crizei politice iresponsabil declanşate de PSD”, a scris, sâmbătă dimineață, Ilie Bolojan pe Facebook.

Premierul interimar afirmă că Executivul a reușit să reducă deficitul bugetar fără să oprească investițiile publice. Potrivit acestuia, investițiile au ajuns la 97 de miliarde de lei în primele opt luni ale anului, cu 25 de miliarde de lei peste nivelul înregistrat în aceeași perioadă a anului trecut.

Bolojan a mai arătat că cheltuielile de personal ale statului au scăzut cu aproape 9 miliarde de lei în ultimele 14 luni, în timp ce costurile cu dobânzile au continuat să crească.

„Am redus deficitul cu aproape 27 de miliarde de lei faţă de anul trecut, fără să oprim investiţiile, care au ajuns la 97 de miliarde de lei în primele opt luni, cu 25 de miliarde peste nivelul anului trecut. Cheltuielile de personal ale statului au scăzut cu aproape 9 miliarde de lei în ultimele 14 luni. Asta în timp ce factura dobânzilor pentru împrumuturile anilor trecuţi a continuat să crească. În numai opt luni, statul a plătit 42 de miliarde de lei dobânzi, cu aproximativ 8,9 miliarde de lei mai mult decât anul trecut”, a mai scris premierul interimar.

Liderul PNL consideră că menținerea ratingului de țară reflectă rezultatele acestor măsuri, însă avertizează că instabilitatea politică ar putea afecta încrederea investitorilor și ar putea duce la creșterea costurilor de finanțare.

„Cu toate aceste eforturi resimţite de societate, pentru care le mulţumesc românilor, cu toate că rezultatele sunt bune, dacă blocajul va continua, va fi imposibil să mai convingem finanţatorii că suntem frecventabili. Implicit, direcţia cea bună va fi deviată, iar eforturile de până acum vor fi irosite”.

Premierul interimar atrage atenția și asupra riscului adoptării unor decizii economice de ultim moment, fără o strategie fiscală sustenabilă. Acesta susține că viitorul Executiv trebuie să continue măsurile de reducere a deficitului și să evite angajamentele financiare care nu au acoperire bugetară.

„La fel de rău ar fi însă şi ceea ce S&P numeşte «riscul unor compromisuri de politică publică suboptime, adoptate în ultimul moment». Viitorul guvern trebuie să continue linia, să menţină cumpătarea, să construiască exclusiv pe teren sănătos şi să cheltuiască numai ce are. Pentru noi, obiectivul rămâne acelaşi: un guvern stabil cât mai curând, dar unul care să garanteze că România nu va devia de pe drumul bun”, a transmis liderul liberal.

Agenția internațională de evaluare financiară Standard & Poor’s (S&P) a reconfirmat, la 2 octombrie, ratingul suveran al României la nivelul „BBB-/A-3”, atât pentru datoria pe termen lung, cât și pentru cea pe termen scurt, menținând perspectiva negativă. Calificativul păstrează România în categoria țărilor recomandate investițiilor, însă perspectiva indică existența unor riscuri privind evoluția finanțelor public